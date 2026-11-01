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У Кремлі знайшли нову "перешкоду" для миру: ISW розкрив, у чому РФ звинувачує Україну

Дар'я Пшеничник
1 листопада 2026, 11:34
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Водночас Росія намагається усунути європейських лідерів від мирного процесу, хоча сама вимагає перекроїти архітектуру безпеки в Європі.
У Кремлі знайшли нову
РФ намагається представити далекобійні удари України як перешкоду для переговорів / Колаж: Головред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

відео дня
  • Кремль виправдовує зрив переговорів ударами ЗСУ по РФ
  • Лавров замовчує щоденні масовані обстріли України
  • Москва прагне усунути Європу від мирного процесу

Кремль видає далекобійні удари Сил оборони по території Росії за перешкоду для мирних переговорів. Так Москва безпідставно перекладає на Київ відповідальність за власне небажання конструктивно долучатися до перемовин, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 31 жовтня.

Приводом для такої оцінки стала заява очільника МЗС РФ Сергія Лаврова 30 жовтня. Російський міністр висловив невдоволення українськими атаками вглиб Росії.

"Не свідчать про готовність Києва до переговорів", - заявив Лавров про далекобійні удари України.

При цьому глава російської дипломатії оминув увагою щоденні масовані обстріли українських міст армією РФ. Не згадав він і про те, що Кремль неодноразово відкидав запропоновані Вашингтоном та Києвом мораторії на удари по енергетичній інфраструктурі.

Удари як димова завіса

На думку аналітиків ISW, Москва використовує українські удари, як реальні, так і лише заявлені, щоб відвернути увагу від власної ролі в гальмуванні мирного процесу. Цей прийом уже не новий.

Зокрема, до нього вдавалися після заяв про нібито атаку на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області у грудні 2025 року. Аналогічну тактику Кремль застосував і після удару по окупованому селищу Хорли на Херсонщині в січні 2026 року.

Москва витісняє Європу з переговорів

Паралельно Кремль намагається відсторонити європейських лідерів від мирного процесу. Парадокс у тому, що сама Росія вимагає, аби майбутнє врегулювання передбачало перебудову всієї системи європейської безпеки.

"Втиснутися" - таке слово дібрав Лавров для опису спроб європейців долучитися до переговорного процесу. Глава МЗС РФ також засумнівався, що представники Європи здатні принести переговорам якусь користь, - зазначають в ISW.

Крім того, Кремль знову публічно висунув вимогу повернути НАТО до кордонів 1997 року. Вперше цю умову в Москві озвучили ще у 2021 році, а останніми днями там неодноразово наполягали, щоб європейські лідери не брали участі в переговорах щодо завершення війни.

Аналітики наголошують, що такі спроби прямо суперечать ініціативі президента США Дональда Трампа. Вона передбачає, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власні справи, зокрема за оборону та підтримку України.

Переговори з РФ і США: що кажуть в ОП

Голова Офісу президента Кирило Буданов обговорив із головою Комітету Сенату США з питань збройних сил Роджером Вікером та членом Комітету Сенату з питань розвідки Майклом Беннеттом питання підтримки України, російських атак, переговорного процесу та гарантій безпеки.

Буданов відзначив зусилля США щодо організації та просування переговорів. За його словами, для досягнення результату необхідно створити належні умови. Україна очікує прогресу під час наступного раунду тристоронніх переговорів.

У Кремлі знайшли нову
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що європейські союзники оплачують американську зброю, яку передають Україні. Водночас він критикував попередню адміністрацію за нібито передачу ресурсів і говорив про суму $350 мільярдів під час виступу 27 жовтня на мітингу в Техасі.

Також президент США заявив, що у відносинах із Росією щодо війни в Україні досягнуто значного прогресу. За його словами, незабаром має відбутися зустріч за участю Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що українська сторона розглядає тристоронню зустріч як підготовку до подальшого діалогу. Він зазначив, що підготовка переговорів в Абу-Дабі має стати нагодою для просування процесу.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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