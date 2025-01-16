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Припинення вогню в Україні: Зеленський відповів, чи почалися переговори з Росією

Анна Косик
16 січня 2025, 11:52оновлено 16 січня, 12:25
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Прямий діалог з Росією зараз не в інтересах України.
Зеленский, Путин
Зеленський категоричний у питанні ведення переговорів з РФ за спиною партнерів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що заявив Зеленський:

  • Україна не має прямого діалогу з Росією
  • Київ не готовий ризикувати союзом між партнерами
  • Є шанси закінчити війну в Україні цього року

Україна не веде за лаштунками ніяких розмов з країною-агресоркою Росією щодо введення режиму припинення вогню, чи будь-яких мирних угод. Про це в інтерв'ю польським ЗМІ розповів президент України Володимир Зеленський.

"Для мене дуже важливо зберегти союз між партнерами, без того в Європейському Союзі достатньо вже в лапках друзів. Є ті, які роблять усе, щоб знайти якусь прихильність до Росії або збалансувати - знайти своє місце між Україною та Росією, а не бути на боці правди, на боці України", - наголосив президент.

відео дня

Зеленський при цьому наголосив, що будь-які домовленості з росіянами не можуть будуватися без Києва і Україна проти діалогу інших країн з РФ без її відома, адже усі союзники мають бути в одному інформаційному полі.

"Ми вважаємо, що безумовно дипломатично можна закінчити цю війну, ми на цій стороні, ми на цьому боці, тому що в дипломатії завжди менше жертв і менше часу... Для цього потрібне бажання. І навіть якщо один партнер цього не хоче (Росія - Главред), можна користуватися формулою, яку ми говоримо - мир через силу", - додав він.

Припинення вогню в Україні: Зеленський відповів, чи почалися переговори з Росією
Формула миру / Інфографіка: Главред

Але наразі партнери не дотиснули Росію, щоб та погодилася йти на діалог, а Україна ще не отримала гарантій безпеки. Якщо цього не відбудеться, РФ отримає можливість здійснити повторну агресію, при тому не лише проти України, але й проти європейських держав.

При цьому Зеленський вважає, що закінчити війну в Україні можливо у цьому році. За його словами, сприяти цьому може новообраний президент США Дональд Трамп, який дуже хоче закінчити війну.

"Він спроможний лідер, щоб тиснути на Росію та змусити Путіна до дипломатії. У нас є шанси завершити конфлікт цього року", - переконаний глава держави.

Путін найбільше боїться Америку та Китай, адже їхні можливості значно перевищують російські. Водночас Європа також може стати рівною чи навіть сильнішою за РФ, якщо буде об’єднана.

Переговори з Росією щодо закінчення війни - що відомо

Нагадаємо, ЗМІ писали, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче використати заморожені російські активи як важіль тиску на Кремль. Чиновники нібито переконують європейських партнерів підтримати виведення близько 300 млрд російських активів на новий депозитний рахунок і зробити їх переговорним аргументом на користь України.

Напередодні Главред писав, що кандидат Трампа на посаду державного секретаря Марко Рубіо заявив, що закінчення війни в Україні має бути офіційною політикою США. Для досягнення миру обидві сторони повинні піти на "поступки".

Раніше також повідомлялося, що Кремль під час переговорів із новообраним президентом США Дональдом Трампом вимагатиме якнайшвидшого розриву військових зв'язків України з НАТО і набуття нашою країною статусу нейтральної держави з обмеженою армією.

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Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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