РФ перекидає резерви під Покровськ: у ЗСУ розкрили нові завдання РФ на фронті

До східних околиць цього великого промислового міста російська армія наблизилась ще наприкінці літа.

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Яка ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Бунятова:

Армії РФ поставили нові завдання на фронті

ЗСУ змогли загальмувати рух противника до Покровська

Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов повідомив, що країна-агресорка Росія перекидає резерви південно-західніше Покровська, щоб обійти місто з флангу та перерізати логістику ЗСУ.

"Зрозуміло, що противник не штурмуватиме Покровськ в "лоб". Ворог перекидає резерви південно-західніше, щоб обійти місто з флангу та відрізати один з основних логістичних шляхів міста", - зазначив він. відео дня

Бунятов також зауважив, якщо армія РФ виконає цю задачу, буде намагатися увійти до міста, найбільш реалістичний сценарій - зі сторони населеного пункту Шевченко.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

До східних околиць цього великого промислового міста російська армія наблизилась ще наприкінці літа. Для його взяття Кремль зосередив на цій ділянці фронту сили трьох загальновійськових армій. Попри те, що аналітики прогнозували початок "битви за Покровськ" ще у вересні, цього не відбулося.

Українські військові змогли загальмувати рух противника до Покровська і його міста-супутника Мирнограда на рубежі сіл Лисівка-Сухий Яр-Промінь-Миролюбівка, тобто на відстані 8-10 км.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ втратили позиції під Кураховим. Українські військові продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. На жаль, деякі з позицій там були втрачені. На Курахівському напрямку зберігається висока активність противника.

Аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вдалось вирватись із оточення у Макарівці. Окупанти захопили Макарівку на Времівському напрямку, а також Сухі Яли та Зеленівку біля Курахового. Станом на 23 грудня в селі немає оточених підрозділів ЗСУ.

Росіяни хочуть захопити Куп'янськ та оточити ЗСУ. Олександр Даниленко повідомив, що ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована. Усі штурмові дії росіян, що відбуваються у Вовчанську та околицях, направлені, щоб перетнути річку Вовча.

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