Важлива угода з Зеленським: до Києва прибув прем'єр Британії - The Guardian

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня прибув з неанонсованим візитом до Києва. Він вперше відвідує Україну, перебуваючи на новій посаді, і планує зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Як пише The Guardian, Україна та Британія підпишуть угоду про партнерство для поглиблення існуючих оборонних відносин із пропозицією подальшої військової допомоги Києву.

Це відбудеться на тлі побоювань, що США можуть почати згортати свою підтримку після приходу в Білий дім Дональда Трампа, який офіційно стане новим президентом США вже 20 січня.

Видання припускає, що Стармер під час свого візиту обговорить, які гарантії Британія зможе надати Україні, включно з включенням британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил.

"100-річне партнерство", угоду про яке планують підписати країни, також має на меті посилити економічні зв’язки в невійськових сферах. Стармер планує оголосити про виділення 40 мільйонів фунтів стерлінгів на економічне відновлення, яке має створити нові можливості для британських компаній.

"Це не тільки про тут і зараз, це також про інвестиції в наші дві країни на наступне століття, об’єднуючи технологічний розвиток, наукові досягнення та культурні обміни, а також використання феноменальних інновацій, продемонстрованих Україною в останні роки", - пояснив британський прем'єр.

Водночас Надзвичайний і Повноважний Посол України у Британій Валерій Залужний вже повідомив, що зустрів Кіра Стармера в Києві та розповів, що заплановано на візит британського прем'єра.

"На переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю, в першу чергу, в безпековій сфері. Але найголовніше очікування - це підписання важливої Угоди про 100-річне партнерство між нашими країнами, яка охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури. Також ми плануємо відновити роботу Діалогу стратегічного партнерства - це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці", - наголосив він.

Нагадаємо, що високопоставлений чиновник НАТО раніше повідомляв, що Франція і Британія розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні в разі досягнення домовленостей про припинення вогню на лінії фронту.

Згодом, як писав Главред, сам прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розміщені на заході України для навчання солдатів.

Напередодні Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів). Ці кошти призначили для посилення Військово-морських сил України, ППО та систем радіоелектронної боротьби.

Що таке The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.