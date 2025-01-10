Що Трамп приготував для України після cвоєї інавгурації: неочікуваний сценарій

Шамшур також вважає, що дуже важливим залишається питання, чи буде продовжена військова підтримка України.

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Що Трамп приготував для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОПУ

Ключові тези Шамшура:

Трамп може зустрітись із Путіним після інавгурації

Чи продовжить Трамп військову підтримку України

В інтервʼю Главреду колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур розповів, якими можуть бути перші кроки Трампа щодо ситуації в Україні та війни після інавгурації.

"Я вважаю, що насамперед можна очікувати певних контактів або навіть зустрічі Трампа з Путіним. Це, на мою думку, цілком ймовірно. Очевидно, Трамп оприлюднить свій план. Чи станеться це до зустрічі або після неї - вже питання дипломатичної тактики, подивимося, як це буде виглядати", - зазначив колишній посол.

Шамшур також вважає, що дуже важливим залишається питання, чи буде продовжена військова підтримка України.

"Слава богу, хоча й із запізненням, Байден робить усе можливе, використовуючи ті ресурси, які він має у своєму розпорядженні, для допомоги Україні. На певний час цього, ймовірно, вистачить, аби утримати наші позиції", - додав він.

Однак надалі буде критично важливо, чи дійсно Трамп, як він обіцяв, скоротить цю допомогу, зумовивши її тим, чи готові європейці за це платити.

"Це, звісно, дуже болісно вплине на наші військові спроможності. Ми повинні бути готовими. Як завжди, сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого, найбільш реалістичного сценарію", - додав Шамшур.

Дивіться відео інтервʼю Олега Шамшура Главреду про заяви Трампа щодо України:

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України. Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що цей пакет буде останнім пакетом військової допомоги Україні за часів адміністрації президента США Джо Байдена.

США готують план обороноздатності України. У Німеччині буде складено план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року. Іноземні лідери будуть обговорювати посилення України системами протиповітряної оборони та багато чого іншого.

Аналітик Роберт Каган повідомив, що поразка України у війні створить загрозу для США. Важливою для української сторони є підтримка зі сторони США, яка має продовжитися і після офіційного вступу на посаду президента Штатів Дональда Трампа.

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