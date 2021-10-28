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китайський коронавірус
Бізнесу ФРН не потрібна Україна та її ГТС, однак США і сили на Заході битимуть по ПП-2, – експерт
Ситуація з вирішенням проблеми проекту Північний потік-2 може затягнутися, сказав Андерс Аслунд.
Сьогодні, 07:01
Видео
Bayraktar на Донбасі і рішення щодо ПП-2: експерт оголосив про Пакт Меркель-Путіна у Європі
Німеччина перетворюється на справжнього союзника Росії, вважає Михайло Гончар.
Сьогодні, 06:06
Видео
Останні новини світу
Вчені назвали дешеві ліки, які знижують ризик COVID-госпіталізації
Вчені протестували флувоксамін (Fluvoxamine), майже у 1500 бразильців, нещодавно інфікованих коронавірусом.
Сьогодні, 02:49
Видео
Facebook змінює назву на Meta
Назва Meta має відображати новий напрямок, в якому планує працювати компанія.
Вчора, 21:33
Видео
Контрудар України і Bayraktar на Донбасі: Франція з Німеччиною зробили заяву про "Мінськ"
Ситуація на Донбасі суперечить домовленостям сторін про припинення вогню, сказали в МЗС Франції.
Вчора, 20:54
Повернення Донбасу в Україну "військовим шляхом": у Росії вибухнули погрозою на адресу Києва
У МЗС РФ звинуватили Захід у нібито розміщенні "військово-тренувальних місій" на території України.
Вчора, 18:22
Крим – це Україна: Apple виправила у своєму додатку карту з "російським" півостровом
Закордонним артистам, які проглядали активність прослуховувань треків по країнах, Крим показували у складі Росії.
Вчора, 09:53
Видео
Борислав Береза
Білоруси роблять ще одну спробу боротьби з тиранією
Лукашенко боїться страйку. А білоруси хочуть жити, як люди, а не як безмовні кріпаки при панові.
Вчора, 06:21
ВООЗ озвучила сумну статистику щодо коронавірусу в Європі
За тиждень з 18 по 24 жовтня було виявлено збільшення загальносвітових нових випадків зараження COVID на 4%.
27 жовтня, 23:56
Видео
Швейцарія розширила санкції проти Росії
Влада країни доповнила санкційний список прізвищами чиновників, які допомагали в анексії Криму.
27 жовтня, 23:00
У МЗС Росії прийшли в лють після поразки у справі "скіфського золота"
Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру, заявила Захарова.
27 жовтня, 21:49
Видео
Путін наказав Газпрому збільшити закачування газу в сховища Європи
Закачування газу в європейські сховища дасть можливість надійно, стабільно, ритмічно виконувати контрактні зобов'язання Газпрому, повідомив Путін.
27 жовтня, 20:07
Адвоката Саакашвілі не пустили до Грузії і відібрали паспорт: правозахисник залишився без документів
Все це сталося без пояснення причин.
27 жовтня, 13:42
Україна пропонує "Газпрому" газовий контракт на 15 років: у РФ дають "задню"
Україна щомісяця пропонує додаткові потужності для транспортування блакитного палива, говорить глава компанії "Оператор ГТС України".
27 жовтня, 08:24
Олег Жданов
Має бути готова, якщо РФ зірве дах: чому Україну покликали на закриту зустріч НАТО
Україна може почати виробляти озброєння для країн НАТО, але це не наблизить нас до членства в Альянсі.
27 жовтня, 08:17
Газовий удар Росії по Європі у ФРН вирішили "не помітити": у Берліні зробили заяву щодо СП-2
У Мінекономіки ФРН заявили, що з питання ПП-2 також відбулися консультації з країнами Балтії, Австрією, Польщею, Словаччиною, Чехією та Угорщиною.
27 жовтня, 06:25
Видео
Михайло Гончар
Росія хоче дотиснути Європу своїм газовим ломом
РФ потрібно, аби на ринку газу панувала невизначеність, тому що це породжує нервозність, через яку Єврокомісія швидше видасть дозвіл на роботу ПП-2.
27 жовтня, 06:16
Через пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вчені
Експерти кажуть, що штам B/Yamagata завжди був менш заразним, ніж інші основні штами грипу.
26 жовтня, 19:36
Видео
Трагедія в Польщі: молодий студент з України розбився на смерть, зірвавшись з висоти
НП сталася в одному зі студентських гуртожитків Люблінського технологічного університету.
26 жовтня, 13:19
Китай стрімко атакує коронавірус: де знову вирує інфекція
Хворобу знайшли у туристів з групи повністю вакцинованих літніх людей.
26 жовтня, 11:59
Видео
ЄС передумав виключати Україну з "зеленого" списку для подорожей – журналіст
Цього тижня Україна лишиться серед безпечних країн для в'їзду до Євросоюзу.
26 жовтня, 08:25
Видео
Тарас Чорновіл
Росія сама винна у "бездомності" росіян
Росія раніше ніколи не потрапляла до переліку "бездомних національностей", однак таке рішення США - наслідок початої РФ дипломатичної війни.
26 жовтня, 07:57
Шантаж Путіна через ПП-2 і угода Зеленського з Газпромом: експерт розкрив мету Кремля щодо Європи
Дії Газпрому щодо ситуації з газовою кризою у Європі продиктовані політичними цілями, вважає Михайло Крутихін.
26 жовтня, 07:00
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Сплеск цін на газ у Європі і атака Газпрому: експерт пояснив переполох на газовому ринку
Європу охопила справжня газова паніка, проте ситуація з газом може бути не настільки критичною, вважає Михайло Крутихін.
26 жовтня, 06:30
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Саакашвілі входить до небезпечної стадії голодування - адвокат
Вночі стало необхідне втручання реаніматологів, після чого показники здоров'я політика стабілізувалися.
26 жовтня, 02:56
У ВООЗ назвали три головні умови для подолання пандемії
У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали три головні умови, дотримання яких допоможу побороти небезпечну хворобу в усьому світі.
25 жовтня, 21:33
Видео
"Алек вбиває людей": син Трампа помстився Болдвіну за батька і вирішив "нажитися" на смерті українки
Як виявилося, причина криється в давній ворожнечі сімейства Трампа і Алека Болдвіна.
25 жовтня, 21:09
Видео
У Держдепі США озвучили прогноз щодо запуску Північного потоку-2
Схвалення Німеччиною та Європейською комісією Північного потоку-2 може затягнутися до березня наступного року.
25 жовтня, 20:25
Видео
Андрій Головачов
Надзвукові ракети проти лаку для нігтів
Китай абсолютно не сумнівається в тому, що Америка вже не жилець, що Китай відчуває свою перевагу.
25 жовтня, 19:30
Русифікація виконана: Путін задарував Наталію Орейро та її сина російським громадянством
Раніше артистка неодноразово була помічена у велелюбному ставленні до Росії.
25 жовтня, 18:45
Видео
Ракетні системи України та потужна допомога Британії: у Росії вибухнули заявою про "червоні лінії"
У Москві припускають постачання Британією ракет Україні, але не вірять у створення українських ракетних систем.
25 жовтня, 15:13
Саміт лідерів "Нормандії" після зустрічі глав МЗС: Меркель назвала Путіну план діалогу щодо Донбасу
У Німеччині підтвердили перемовини з Києвом і Москвою щодо організації зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату.
25 жовтня, 14:14
Видео
План України щодо газової кризи у Європі і угода з Газпромом: у ФРН заявили про підтримку Києва
Берлін допомагає Україні зберегти транзит російського газу до Європи через українську ГТС, сказала Анка Фельдгузен.
25 жовтня, 13:04
Видео
У Туреччині українська спортсменка впала в море, зірвавшись з парашутом
Спортсменка здійснювала політ на 1700-метровій висоті, стрибнувши з гори Бабадаг.
25 жовтня, 11:47
Видео
Сергій Фурса
Газова війна: Україна нічого не роблячи боляче б'є по Путіну
Москва робить все, щоб успіх Молдови не відбувся. І влаштовує проблеми. Газ - це основна зброя Москви.
25 жовтня, 06:37
Шантаж Газпрому через ПП-2 і газова криза у Європі: експерт пояснив угоду Зеленського з Росією
Україна готова постачати 200 мільйонів кубометрів газу до Європи на добу і не намагається нікого шантажувати, сказав Геннадій Кобаль.
25 жовтня, 05:28
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У США патріарх Варфоломій потрапив до лікарні: стало відомо про його стан
Самопочуття Патріарха погіршилося через щільний графік і тривалий переліт.
25 жовтня, 01:51
Видео
У Росії розповіли подробиці затримання литовських чиновників-рибалок
На Маркаускаса і його супутників росіяни наклали штраф у розмірі 2 тисячі рублів - це близько 24 Євро.
24 жовтня, 23:57
У ВООЗ зробили гучну заяву щодо подолання пандемії COVID-19
ВООЗ планувала вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця цього року і 70% до середини 2022 року.
24 жовтня, 23:22
Видео
Омбудсмен зажадала перевести Саакашвілі до іншої лікарні
Умови, в яких зараз перебуває заарештований Саакашвілі, є небезпечними для нього.
24 жовтня, 20:42
У Росії затримали литовських чиновників, які пливли на човні
Міністерство закордонних справ Литви підтвердило затримання трьох литовців російськими прикордонниками, але їхні імена називати відмовився.
24 жовтня, 20:23
Під Москвою розбився літак: всі, хто знаходився на борту, загинули
Приватний високоплан впав відразу після зльоту.
24 жовтня, 17:54
Другий після Ескобара: у Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона країни
У затриманні глави "Клану затоки" Дайра Усуги брало участь понад 500 силовиків. В ході затримання один з правоохоронців загинув.
24 жовтня, 17:00
Видео
Нова зустріч Путіна і Байдена: у Кремлі оголосили про перемовини з Вашингтоном
У Кремлі зроблять заяву про зустріч лідерів Росії та США після того, як президенти приймуть рішення, сказав Дмитро Пєсков.
24 жовтня, 15:31
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"Перешкодити зближенню України з НАТО - неможливо": у Путіна прийняли курс Києва на Захід
Москва жодним чином не зможе перешкодити зближенню України з Північноатлантичним альянсом, сказав Дмитро Пєсков.
24 жовтня, 14:42
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Повернення Криму і боротьба з агресією Росії: Кулеба закликав ООН до рішучих дій
Україна, як одна з держав-засновниць ООН, підтримує принципи світового порядку, і готова зробити свій внесок у миротворчі операції.
24 жовтня, 12:39
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Півтора мільйона доз вакцини від COVID-19: ФРН безкоштовно передала Україні препарат AstraZeneca
Найбільше вакцин отримав В'єтнам - 2 600 000 доз, найменше препаратів віддали Намібії.
24 жовтня, 10:19
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Віталій Портников
Путін бачить загрозу в самому існуванні України
Путін придумав новий термін - "військове поглинання" України Сполученими Штатами та іншими країнами Заходу.
24 жовтня, 06:37
Навіть не могла собі уявити, що Путін анексує Крим - Меркель
Ще десять років тому під час виступу Путіна в Бундестазі канцлер зрозуміла, що у неї "є значні розбіжності" з президентом Росії.
23 жовтня, 22:20
Газпром шантажує Молдову та погрожує "перекрити краник"
Якщо не буде повністю проведена оплата за постачання газу і, відповідно, не буде підписаний новий контракт з 1 грудня, сказали в компанії.
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