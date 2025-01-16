Десятки тисяч росіян знищено: Зеленський назвав втрати РФ у Курській області

Значні втрати росіян на Курському напрямку стали результатом далекобійних ударів.

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Володимир Зеленський розповів про операцію в Курській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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У Курській операції втрати росіян - до 35 тис. осіб

Далекобійність дала результат у Курській операції

Президент Володимир Зеленський прокоментував втрати російських військ під час бойових дій у Курській області.

За 5 місяців Курської операції втрати росіян становили 30-35 тис. осіб пораненими і вбитими, повідомив він в інтерв'ю польським ЗМІ.

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"До речі, на одному Курському напрямку вам усі розвідки світу скажуть, Росія втратила 30-35 тисяч. Уявіть собі, що ви готові віддати життя 30 тисячам своїх людей заради просто того, щоб п'ять місяців втиснути на нас, не маючи там результату", - сказав Зеленський.

Водночас президент також зазначив, що такі втрати росіян на Курському напрямку - "не просто так".

"Далекобійність дала результат", - додав Зеленський.

Операція на Курщині - останні новини за темою

Раніше ЗМІ розкрили деталі атаки в Курській області. До інавгурації Трампа можуть статися нові "сюрпризи", вважає військовий історик Маркус Райснер.

Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ пішли в масштабний наступ у Курській області. Українські військові завдали удару відразу на декількох напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони просунулися вперед у трьох районах Курської області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Українці досягли успіхів на північному сході від Суджі.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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