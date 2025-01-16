У Росії прогриміли вибухи: атаковано один з ключових об'єктів ВПК - ЦПД

Що повідомив Коваленко:
- Місто Тамбов, що в Росії, було атаковане
- Під ударом опинився місцевий пороховий завод
У ніч на 16 січня місцеві жителі Тамбовської області країни-агресорки Росії поскаржилися на вибухи. Керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко повідомив у Telegram про атаку на Тамбовський пороховий завод.
За його словами, цей об'єкт вже не вперше був атакований, адже є одним з ключових об‘єктів російського військово-промислового комплексу, який задіяний у війні проти України.
"Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також - колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів", - розповів Коваленко.
Також Тамбовський пороховий завод є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для ворожої армії. Це підтверджує збільшення обсягів виробництва з початком повномасштабної війни в Україні.
Удари вглиб Росії - останні новини
Нещодавно Главред писав, що Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах росіян. Було уражено цілі на відстані від 200 до 1100 км в глибині Росії.
Тоді українські сили атакували об'єкти на території країни-агресорки Росії одразу у декількох областях. 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому "Енгельс-2".
Нагадаємо, 8 січня Сили оборони України атакували нафтобазу "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області Росії. Після удару на об'єкті почалась "повторна детонація".
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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