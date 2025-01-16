Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Росії прогриміли вибухи: атаковано один з ключових об'єктів ВПК - ЦПД

Анна Косик
16 січня 2025, 11:42
388
Дрони уразили провідний завод, який окупанти задіювали для підтримки агресії проти України.
Тамбовский пороховой завод, взрыв
На заводі РФ виготовляє дуже важливу продукцію для забезпечення армії / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомив Коваленко:

  • Місто Тамбов, що в Росії, було атаковане
  • Під ударом опинився місцевий пороховий завод

У ніч на 16 січня місцеві жителі Тамбовської області країни-агресорки Росії поскаржилися на вибухи. Керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко повідомив у Telegram про атаку на Тамбовський пороховий завод.

За його словами, цей об'єкт вже не вперше був атакований, адже є одним з ключових об‘єктів російського військово-промислового комплексу, який задіяний у війні проти України.

відео дня

"Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також - колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів", - розповів Коваленко.

Також Тамбовський пороховий завод є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для ворожої армії. Це підтверджує збільшення обсягів виробництва з початком повномасштабної війни в Україні.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нещодавно Главред писав, що Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах росіян. Було уражено цілі на відстані від 200 до 1100 км в глибині Росії.

Тоді українські сили атакували об'єкти на території країни-агресорки Росії одразу у декількох областях. 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому "Енгельс-2".
Нагадаємо, 8 січня Сили оборони України атакували нафтобазу "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області Росії. Після удару на об'єкті почалась "повторна детонація".

Більше новин:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Тамбов вибух у Росії війна Росії та України Андрій Коваленко атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Масова мобілізація" рятувальників: у ДСНС зробили важливу заяву

"Масова мобілізація" рятувальників: у ДСНС зробили важливу заяву

12:53Україна
РФ завершує анексію Білорусі: в ISW попередили про серйозні загрози для світу

РФ завершує анексію Білорусі: в ISW попередили про серйозні загрози для світу

12:45Україна
Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: де в Україні будуть опади

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: де в Україні будуть опади

12:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
РФ атакувала Україну ядерними ракетами-пустушками: в ЗМІ розкрили мету

РФ атакувала Україну ядерними ракетами-пустушками: в ЗМІ розкрили мету

Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

У Росії помер 57-річний актор, зірка серіалів

У Росії помер 57-річний актор, зірка серіалів

Чим замінити яйце у фарші: найкращі альтернативи для соковитих котлет

Чим замінити яйце у фарші: найкращі альтернативи для соковитих котлет

Ксенія Мішина розповіла про особисте життя і заручини: "Обов'язково"

Ксенія Мішина розповіла про особисте життя і заручини: "Обов'язково"

Останні новини

12:53

Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

12:53

"Це руйнує": Єва Лонгорія у сльозах розповіла про евакуацію

12:53

"Масова мобілізація" рятувальників: у ДСНС зробили важливу заяву

12:50

Хто друзі Трампа в Україні?Погляд

12:45

РФ завершує анексію Білорусі: в ISW попередили про серйозні загрози для світу

Трамп робитиме ставку на силу, в найближчі півроку переговори з РФ неможливі – ЯременкоТрамп робитиме ставку на силу, в найближчі півроку переговори з РФ неможливі – Яременко
12:40

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: де в Україні будуть опади

12:24

Космос в обмін на мир: у The Hill дізналися, що Трамп може запропонувати Путіну

12:05

Десятки тисяч росіян знищено: Зеленський назвав втрати РФ у Курській області

11:54

Справжню видно відразу: як перевірити ікру на натуральність

Реклама
11:53

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Бикам - негатив, Щурам - суперечки

11:52

Припинення вогню в Україні: Зеленський відповів, чи почалися переговори з Росією

11:45

"Йому подобається Путін": як симпатія Трампа до диктатора РФ зачепить Україну – ЯгунВідео

11:42

У Росії прогриміли вибухи: атаковано один з ключових об'єктів ВПК - ЦПД

11:27

Маша Машкова вкотре принизила батька-путініста

11:17

Фантастично швидкий рецепт: дивовижно смачна намазка за 5 хвилинВідео

11:14

В Україну йдуть морози до -10: синоптики назвали найхолодніші дні

11:07

"Росіяни у паніці відступають": ЗСУ заходять у тил ворога на Курщині - Ягун

11:01

"Тушка Путін покине світ": експерт про сценарій Лукашенка на виборах у БілорусіВідео

10:57

Олег Сергійович Валендюк досьє

10:55

Крок вправо, крок вліво - скандал: найбільш ревниві знаки зодіаку

Реклама
10:54

"Біженець": утікач Іван Дорн об'єднався з росіянами і потрапив у скандал

10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 січня (оновлюється)

10:19

Відключення світла повернуться: стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графікиВідео

10:03

Один з мобільних операторів підвищує ціни: коли та наскільки здорожчають послуги

09:46

"Нагадує клітку людожерів": Ксенія Мішина розповіла про звільнення з ТЕТ

09:18

Франція й Британія обговорюють відправлення миротворців в Україну: ЗМІ назвали 3 сценарії

09:08

Важлива угода з Зеленським: до Києва прибув прем'єр Британії - The Guardian

08:29

Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:20

РФ перекидає дивізіон катерів з Криму: готується операція на Херсонщині - АТЕШ

08:10

Куп'янський напрямок: як просувається фронтПогляд

08:02

"Ми все добре пам'ятаємо": відомий ведучий розповів, що чекає на втікача Потапа

07:40

У прощальній промові в Білому домі Байден згадав Україну: що сказав

07:10

Чим відрізняються 2 коти: лише геній дасть відповідь за 19 секунд

06:49

Кільце стискається: військові РФ окупували Нескучне на Донбасі

06:10

Путін очманів від безкарностіПогляд

05:42

Гороскоп на завтра 17 січня: Овнам - дивовижний день, Тельцям - сюрприз

04:53

Помиляється більшість: кому та коли казати "пан" і "пані"

04:30

Навіщо на авто пожежників і швидкої допомоги вішають ланцюги: цікава відповідь

03:54

"Божевільні можуть зробити що завгодно": чи застосує РФ ядерку у 2025 роціВідео

03:31

Чому люди здригаються уві сні: лікар розкрив секрет

Реклама
03:03

Секрет із СРСР розкрито: чому на каністрі для бензину три ручки - знають одиниціВідео

02:00

Більше не малюки: Селін Діон показала рідкісне фото з усіма своїми синами

01:52

IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть автівку, що відрізняється від інших, за 4 сек

01:30

"Дай лапу, друг": як навчити улюбленого кота трюку "дай п’ять"

01:20

Україна хоче відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС - Зеленський

00:30

"Здалися добровільно": "Азовці" взяли в полон 23 росіян

00:28

"Кучно працюють дрони по Росії": у Воронезькій області спалахнула нафтобазаВідео

00:10

Санта Дімопулос опинилася під крапельницями - що з нею сталося

15 січня, середа
23:47

Найбільшу в Україні шахту підірвали, щоб закрити шлях РФ: в NYT розкрили деталі

23:19

Угода ХАМАСу з Ізраїлем: і Трамп, і Байден назвали її своїм досягненням

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти