Розміщення західних військ в Україні: у Зеленського розкрили деталі

Тривають консультації щодо розміщення військ Британії та Франці в Україні, що може стати частиною гарантій безпеки, зазначив Єрмак.

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З'явились нові деталі розміщення західних військ в Україні / Колаж Главред, фото: twitter.com/USNATO, УНІАН

Про що сказав Єрмак:

Тривають переговори про розміщення військ британії та Франції в Україні

Головною гарантією безпеки для України залишаєтьсявступ до НАТО

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що ведуться переговори щодо можливого розміщення в Україні миротворців з Франції та Великої Британії. Про це він повідомив під час ефіру телемарафону.

За його словами, ініціатива належить президенту Франції Еммануелю Макрону, а нещодавня зустріч прем’єр-міністра Великої Британії з Макроном підтверджує, що це питання обговорюється.

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Єрмак уточнив, що поки не може розкривати деталей, оскільки консультації тривають.

"Я можу підтвердити, що такі перемовини продовжуються і, безумовно, дуже важливо, що вони можуть стати частиною певних безпекових гарантій", - сказав він.

Водночас він підкреслив, що основною гарантією безпеки для України залишається повноцінне членство в НАТО.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Розміщення західний військ в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща офіційно заявила, що наразі не планує відправляти власні війська до України після припинення вогню, зазначив прем’єр-міністр Дональд Туск.

Країни ЄС обговорюють можливість створення коаліції з 5–8 держав для організації миротворчої місії в Україні. Західні війська можуть стати одним із варіантів гарантій безпеки для країни, повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Ідея введення західних військових контингентів, запропонована президентом Франції Еммануелем Макроном, розглядається як можливий спосіб забезпечення стабільності та безпеки України. Це може стати важливим кроком для стримування агресії та досягнення довготривалого миру в регіоні. Главред зібрав головне, що варто значти про ймовірність введення західних військ до України.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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