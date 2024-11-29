До захоплення дуже далеко: Донецька область не по зубах РФ – думка

У Росії на тлі важких втрат не вистачає можливості тиснути буквально скрізь, каже Давид Шарп.

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/ Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

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Армія РФ використовує слабкості оборони ЗСУ

Захоплення всієї Донецької області зараз малоймовірне

На східній ділянці фронту російська армія використовує слабкості оборони ЗСУ в той момент, коли вдається просунутися досить глибоко на одному з напрямків. Зокрема, так було в районі Вугледара і південніше Курахового, заявив військовий оглядач Давид Шарп.

"Дуже часто виникають додаткові можливості просунутися і загрожувати флангам. Тобто там, де була стійка лінія оборони, раптом виявляється, що вона різко подовжується за рахунок здійсненого прориву, і ті, хто обороняються, можуть виявитися не готовими", - пояснив він у коментарі Сurrenttime.

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Експерт пояснює, що протягом року спостерігалася низка такого роду кризових ситуацій, коли просування в одному місці створювало наступні можливості і ними так чи інакше користувалися.

"Сьогоднішнє просування в районі Великої Новосілки якраз стало наслідком того, що сталося у Вугледарі. Причому за мірками цієї війни було пройдено величезну відстань за короткі терміни. Це стало причиною того, що оборона (ЗСУ, - ред.), ослаблена таким відносно несподіваним проривом, виявилася до цього не готовою", - говорить він.

Співрозмовник також звернув увагу на те, що наступ РФ на Запоріжжя і Запорізьку область уже здійснюється, оскільки російська армія вийшла на стик Запорізької та Донецької областей у районі Великої Новосілки.

"Враження, що у Росії на тлі важких втрат не вистачає можливості тиснути буквально скрізь. На тому ж покровському напрямку тиснуть менше, тому що сконцентрувалися на Кураховому. На запорізькому фронті дуже довго були досить пасивні", - каже він.

Шарп додав, що захоплення всієї Донецької області окупантами зараз малоймовірне. Хоча Курахове перебуває під безпосередньою загрозою захоплення і Покровську також загрожує серйозна небезпека, але від захоплення агломерації Дружківка - Костянтинівка - Краматорськ - Слов'янськ російська армія ще дуже далека.

Раніше повідомлялося про те, що РФ намагається зруйнувати укріплення ЗСУ. Ворог став частіше використовувати керовані авіабомби і реактивні вогнеметні системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що штурмовиків РФ "покришили" на Курщині. Ворог зробив спробу атакувати українські позиції на двох бронемашинах.

Як повідомляв Главред, бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод. Українські захисники зачистили всі 30 будівель і взяли полонених.

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Хто такий Давид Шарп Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач. Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем. Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

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