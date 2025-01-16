Єрмак розповів про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав терміни

Україна налаштована одразу після інавгурації Дональда Трампа розпочати офіційні переговори та консультації.

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В ОП розповіли про підготовку зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

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В ОП розповіли про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа

Єрмак контактує з членами нової команди Трампа

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про підготовку зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Одразу після інавгурації Трампа між командами почнуться офіційні розмови та консультації, а сама зустріч може відбутися найближчим часом, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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"Я не вірю в будь-який сценарій, коли Трамп піде на якісь кроки, щоб зробити Америку не сильною. А я не вірю, що Америка може бути сильною, якщо Україна не буде сильною і не отримає справедливого миру. Я точно знаю, що Трамп хоче закінчити цю війну, для нього це важливо", - переконаний глава ОП.

Він зазначив, що незабаром команди двох президентів зможуть зустрітися і Україна налаштована одразу після інавгурації Трампа розпочати офіційні переговори та консультації.

"І я очікую, що дуже скоро відбудеться зустріч між президентом Трампом, який офіційно вступить на посаду, і нашим президентом Зеленським, щоб обговорювати конкретні плани, як закінчити цю війну", - зазначив співрозмовник.

Він також уточнив, що перебуває в контакті з кількома членами нової команди Трампа.

"Я не буду вдаватися в деталі, тому що з великою повагою ставлюся до наших партнерів, до їхнього законодавства. Але повірте, починаючи з 20 січня ці консультації, ці контакти будуть максимально ефективними. І ми будемо працювати, щоб зустріч між президентами відбулася якомога швидше, тому що вона дуже важлива", - додав Єрмак.

Як повідомляв Главред, у МЗС анонсували контакти Зеленського зі США. Війну необхідно завершити справедливо по відношенню до України, підкреслив Георгій Тихий.

Нагадаємо, мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Раніше повідомлялося, що Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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