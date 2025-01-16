Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Єрмак розповів про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав терміни

Олексій Тесля
16 січня 2025, 17:53
87
Україна налаштована одразу після інавгурації Дональда Трампа розпочати офіційні переговори та консультації.
Єрмак розповів про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав терміни
В ОП розповіли про підготовку зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Важливо:

  • В ОП розповіли про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа
  • Єрмак контактує з членами нової команди Трампа

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про підготовку зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Одразу після інавгурації Трампа між командами почнуться офіційні розмови та консультації, а сама зустріч може відбутися найближчим часом, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

відео дня

"Я не вірю в будь-який сценарій, коли Трамп піде на якісь кроки, щоб зробити Америку не сильною. А я не вірю, що Америка може бути сильною, якщо Україна не буде сильною і не отримає справедливого миру. Я точно знаю, що Трамп хоче закінчити цю війну, для нього це важливо", - переконаний глава ОП.

Він зазначив, що незабаром команди двох президентів зможуть зустрітися і Україна налаштована одразу після інавгурації Трампа розпочати офіційні переговори та консультації.

"І я очікую, що дуже скоро відбудеться зустріч між президентом Трампом, який офіційно вступить на посаду, і нашим президентом Зеленським, щоб обговорювати конкретні плани, як закінчити цю війну", - зазначив співрозмовник.

Він також уточнив, що перебуває в контакті з кількома членами нової команди Трампа.

"Я не буду вдаватися в деталі, тому що з великою повагою ставлюся до наших партнерів, до їхнього законодавства. Але повірте, починаючи з 20 січня ці консультації, ці контакти будуть максимально ефективними. І ми будемо працювати, щоб зустріч між президентами відбулася якомога швидше, тому що вона дуже важлива", - додав Єрмак.

Як повідомляв Главред, у МЗС анонсували контакти Зеленського зі США. Війну необхідно завершити справедливо по відношенню до України, підкреслив Георгій Тихий.

Нагадаємо, мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Раніше повідомлялося, що Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва.

Більше новин:

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Андрій Єрмак
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Розміщення західних військ в Україні: у Зеленського розкрили деталі

Розміщення західних військ в Україні: у Зеленського розкрили деталі

18:27Україна
Єрмак розповів про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав терміни

Єрмак розповів про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав терміни

17:53Україна
Примус до миру: команда Трампа готує жорсткі санкції проти РФ - Bloomberg

Примус до миру: команда Трампа готує жорсткі санкції проти РФ - Bloomberg

17:25Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

Секрет із СРСР розкрито: чому на каністрі для бензину три ручки - знають одиниці

Секрет із СРСР розкрито: чому на каністрі для бензину три ручки - знають одиниці

Чим відрізняються 2 коти: лише геній дасть відповідь за 19 секунд

Чим відрізняються 2 коти: лише геній дасть відповідь за 19 секунд

РФ перекидає дивізіон катерів з Криму: готується операція на Херсонщині - АТЕШ

РФ перекидає дивізіон катерів з Криму: готується операція на Херсонщині - АТЕШ

Останні новини

18:39

Для України - програма мінімум: нардеп сказав, якого результату війни хочуть США

18:31

$31 000 щомісяця на секонд-хенді: як пара перетворила старий одяг на бізнес

18:27

Розміщення західних військ в Україні: у Зеленського розкрили деталі

18:20

"Що ж все так швидко!": Сніжана Бабкіна показала свою 14-річну доньку-копію

18:05

Бійці Азова взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку: що відомо

Трамп робитиме ставку на силу, в найближчі півроку переговори з РФ неможливі – ЯременкоТрамп робитиме ставку на силу, в найближчі півроку переговори з РФ неможливі – Яременко
18:00

Собаки, які не "уживаються" вдома: ветеринар назвав ТОП-4 популярні породи

17:53

Єрмак розповів про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав терміни

17:47

Риторика Трампа кардинально зміниться: чого чекати після інавгурації - ЯгунВідео

17:41

"Це конкретні речі": Зеленський сказав, що потрібно Україні для переговорів з РФ

Реклама
17:25

Примус до миру: команда Трампа готує жорсткі санкції проти РФ - Bloomberg

16:54

Ігавгурація Трампа 2025: точна дата, де дивитись та як пройде головна подія США

16:50

Чотири країни НАТО проти прийняття України до Альянсу: гучна заява Зеленського

16:45

Ураження літаків РФ реактивними дронами: в України може мати новий козир

16:43

Для Путіна Покровськ має значення стратегічного рівня: генерал назвав важливу деталь

16:42

Що може розвалити Росію: генерал-майор СБУ назвав рецепт розпаду РФВідео

16:27

"Ми передамо привіт": Зеленський пообіцяв відповідь РФ за атаку по Києву

16:26

Не всі знають: скільки можна тримати мокрий одяг у пралці - точний час

16:21

Як нагріти кімнату без обігрівача: 5 простих способів

16:11

Великий внесок: скільки коштів витратила Україна на війну у 2024-му - Зеленський

15:57

Приліт по базі росіян: партизани розкрили деталі потужного удару на півдніВідео

Реклама
15:52

РФ не вдається досягти цілей на фронті: Сирський заявив про важку ситуацію

15:30

Повторення подій 2020 року в Білорусі: відомо, чи можливе падіння ЛукашенкаВідео

15:09

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство: що передбачається

14:59

Кіркоров несподівано покаявся в гріхах: що зробив путініст

14:57

Чому унітази зазвичай саме білого кольору: про це не здогадується майже ніхто

14:49

Початок переговорів у 2025 році: коли можуть закінчитись бої на фронті в УкраїніЕксклюзив

14:48

Навіщо на весіллі кричать "Гірко": що це означає насправді

14:41

Сили оборони України уразили нафтобазу в Воронезькій області РФ - Генштаб

14:41

Трамп може вести переговори з Путіним за спиною України: дипломат назвав ризикиВідео

14:40

Зеленський різко відповів Фіцо щодо переговорів із Путіним і нагадав про замах

14:34

5 побутових приладів, які мотають найбільше світла

14:32

"Вівця": сестри Шукшини публічно собачаться за спадщину

14:27

Шоумен-воїн Макс Неліпа розкрив подробиці своєї госпіталізації

14:17

Україну атакує рання весна: названо дату різкого потепління

13:48

У Хмельницькому матір викинула новонароджену дитину на смітник: деталі

13:36

Трамп не заявив офіційно: дипломат назвав нюанси припинення вогню в Україні

13:35

РФ знищила важливі об'єкти на Покровському напрямку: у ЗСУ розкрили загрози

13:34

"Незабутні дні": Віра Брежнєва опублікувала інтригуючий поцілунок

13:26

У центрі Києва гриміли вибухи: стали відомі подробиці атаки БпЛА РФ

12:53

Алла Пугачова публічно звернулася до чоловіка Крістіни Орбакайте - причина

Реклама
12:53

"Це руйнує": Єва Лонгорія у сльозах розповіла про евакуацію

12:53

"Масова мобілізація" рятувальників: у ДСНС зробили важливу заяву

12:45

РФ завершує анексію Білорусі: в ISW попередили про серйозні загрози для світу

12:40

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: де в Україні будуть опади

12:24

Космос в обмін на мир: у The Hill дізналися, що Трамп може запропонувати Путіну

12:05

Десятки тисяч росіян знищено: Зеленський назвав втрати РФ у Курській області

11:54

Справжню видно відразу: як перевірити ікру на натуральність

11:53

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Бикам - негатив, Щурам - суперечки

11:52

Припинення вогню в Україні: Зеленський відповів, чи почалися переговори з Росією

11:45

"Йому подобається Путін": як симпатія Трампа до диктатора РФ зачепить Україну – ЯгунВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти