Українська модель закрутила роман із російським олігархом Абрамовичем

Коротко:
- Що відомо про стосунки пари
- Де вони з'явилися разом
Українська модель Наталія Гоцій з'явилася на світському заході з російським олігархом Романом Абрамовичем.
Як повідомляють російські пропагандисти, пара не просто з'явилася разом на світському заході, а перебуває у стосунках.
30 жовтня 60-річний російський мільярдер прилетів на міжнародний арт-фестиваль Baku International Arts Festival. У азербайджанські ЗМІ потрапили знімки пари. На них поруч з Абрамовичем і Наталією зображений екс-міністр уряду терористичної Москви Сергій Капков.
Російська пропагандистка Собчак повідомила, що пара перебуває у стосунках уже 4 роки. Самі герої скандалу ніяк не коментували цю інформацію.
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Про особу: Роман Абрамович
Роман Абрамович - російський олігарх, мільярдер, ізраїльський і португальський підприємець. Найбагатший громадянин Португалії.
З 10 березня 2022 року у зв’язку з вторгненням Росії в Україну перебуває під санкціями Великої Британії як особа, "тісно пов’язана з Кремлем", з 15 березня - під санкціями Європейського Союзу як "російський олігарх, що має давні та тісні зв’язки з Володимиром Путіним". Також перебуває під санкціями з боку Канади, Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії та України.
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