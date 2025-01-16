Чотири країни НАТО проти прийняття України до Альянсу: гучна заява Зеленського

Важливо:
- Кілька країн НАТО виступають проти приєднання України до Альянсу
- США, Угорщина, Словаччина та Німеччина не хочуть бачити Україну в НАТО
Президент Володимир Зеленський прокоментував питання вступу України до НАТО.
За його словами, відразу кілька країн НАТО виступають проти приєднання України до Альянсу. Про це він сказав під час брифінгу з британським прем'єром Кіром Стармером.
"Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина і Німеччина - вони були щирі, вони не хотіли бачити нас у НАТО ... Це ті чотири країни, які з різних причин, поки що, не бачили Україну в НАТО", - сказав глава держави.
Дивіться відео - кілька країн не хочуть приєднання України до НАТО:
Вступ України до НАТО - останні новини
Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання щодо того, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами.
Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".
Як повідомляв раніше Главред, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.
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Що відомо про НАТО?
НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.
Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.
7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.
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