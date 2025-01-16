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Чотири країни НАТО проти прийняття України до Альянсу: гучна заява Зеленського

Олексій Тесля
16 січня 2025, 16:50
491
Одразу кілька країн не хочуть бачити Україну в НАТО, наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський, НАТО
Володимир Зеленський прокоментував питання вступу України до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Важливо:

  • Кілька країн НАТО виступають проти приєднання України до Альянсу
  • США, Угорщина, Словаччина та Німеччина не хочуть бачити Україну в НАТО

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання вступу України до НАТО.

За його словами, відразу кілька країн НАТО виступають проти приєднання України до Альянсу. Про це він сказав під час брифінгу з британським прем'єром Кіром Стармером.

відео дня

"Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина і Німеччина - вони були щирі, вони не хотіли бачити нас у НАТО ... Це ті чотири країни, які з різних причин, поки що, не бачили Україну в НАТО", - сказав глава держави.

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

Дивіться відео - кілька країн не хочуть приєднання України до НАТО:

Скріншот
/ Скриншот

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання щодо того, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами.

Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Як повідомляв раніше Главред, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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