"Є дуже важливий момент": Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський переконаний, що зустріч лідерів має привести до конкретного прогресу.

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Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів із Володимиром Путіним / Колаж: "Главред", фото: скріншот, сайт Кремля

Головне із заяв Зеленського:

Президент готовий провести переговори з Путіним у Туреччині

Контакти Ердогана з Путіним можуть допомогти організувати зустріч

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині.

Про зацікавленість у переговорах у Туреччині Зеленський розповів в інтерв’ю CNN Türk. За його словами, контакти президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з Путіним можуть допомогти організувати зустріч.

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"Я знаю, що у президента Ердогана є свої зв’язки з Путіним. З цієї причини ми підтримуємо зустріч у Туреччині", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що в Туреччині вже відбувалися переговори делегацій, а в ОАЕ зустрічалися технічні групи. Незважаючи на окремі результати, війна триває. На його думку, для подальшого просування необхідна політична воля керівників країн.

"Але тут є дуже важливий момент. Як ви й сказали, у Туреччині й без того відбулося чимало зустрічей, а в ОАЕ також пройшли зустрічі між технічними групами та делегаціями. Було досягнуто різних результатів, але війна триває", - пояснив глава держави.

Зеленський також наголосив, що зустріч лідерів має привести до конкретного прогресу. В іншому разі її можуть розцінити як поразку дипломатії.

РФ не готова до перемир’я напередодні переговорів в Абу-Дабі - оцінка аналітиків

Кремль не виявляє ознак готовності до припинення вогню в Україні напередодні тристоронньої зустрічі, запланованої на 10 листопада в Абу-Дабі. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), позиція Москви щодо пропозицій Києва та Вашингтона залишається незмінною.

Аналітики звернули увагу на нещодавні заяви Дмитра Пєскова та Юрія Ушакова. Їхні висловлювання не дають підстав говорити про перегляд російською владою своєї позиції. В ISW вважають, що Москва, як і раніше, відкидає ініціативи щодо повного або часткового перемир’я, незважаючи на намір України порушити це питання за столом переговорів.

Мирні переговори - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що США більше не наполягатимуть на територіальних поступках України як умові для майбутніх гарантій безпеки. Водночас Вашингтон і Москва обговорюють масштабні економічні угоди, що передбачають повернення американських компаній на російський ринок, відновлення співпраці в енергетичній сфері та пом’якшення санкцій

Нагадаємо, президент Фінляндії Олександр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру.

Як повідомлялося раніше, Київ разом із Вашингтоном домагається, щоб новий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбувся щонайменше на тиждень раніше. Наразі зустріч орієнтовно запланована на період після проміжних виборів до Конгресу США, приблизно з 10 листопада.

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Про джерело - CNN Turk CNN Turk - турецький телеканал, заснований 1999 року. Відноситься до одієї з провідних телерадіокомпаній світу, випуски новин якої у всьому світі дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб.

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