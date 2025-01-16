Україну атакує рання весна: названо дату різкого потепління

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в лютому 2025 року в Україні
- Коли прийде весна в Україну
Погода в Україні вже в лютому здивує всіх. Як розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін, в Україні буде рання весна.
"Буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах +5 - +10 градусів вдень, вночі можливі заморозки", - каже народний синоптик.
За прогнозом Щедріна погода в лютому може нагадувати січень.
"Лютий може бути схожим на січень. Температури будуть від 0 до +5 градусів вдень, і вночі від 0 до -3. Це якщо не враховувати короткі періоди по 2-3 дні, особливо в південних регіонах, де можливе короткочасне підвищення температури до +10 тепла. У лютому очікується багато опадів, але переважно у вигляді дощів", - додав він.
Погода в Україні - останні новини
Раніше повідомлялося, що насувається антициклон - синоптик розповіла, якою буде погода 16 січня в Україні. До кінця тижня температура повітря залишатиметься відносно теплою.
Як повідомляв раніше Главред, в Україну йдуть морози до -10 - синоптики назвали найхолодніші дні. Після поступового підвищення температури найближчими днями в Україну повернеться зима з морозами.
Читайте також:
- Найшвидший рецепт страви з лаваша за 5 хвилин: пальчики оближеш
- Бомба рецепт: шикарний салат із трьох інгредієнтів - дуже бюджетна страва
- Фантастично швидкий рецепт: напрочуд смачна намазка за 5 хвилин
Хто такий Станіслав Щедрін
Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред