Україну атакує рання весна: названо дату різкого потепління

Погода в Україні в лютому буде теплою, розповів Главреду синоптик Щедрін.

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Погода в Україні на лютий / pixabay

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в лютому 2025 року в Україні

Коли прийде весна в Україну

Погода в Україні вже в лютому здивує всіх. Як розповів в інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін, в Україні буде рання весна.

"Буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах +5 - +10 градусів вдень, вночі можливі заморозки", - каже народний синоптик.

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За прогнозом Щедріна погода в лютому може нагадувати січень.

"Лютий може бути схожим на січень. Температури будуть від 0 до +5 градусів вдень, і вночі від 0 до -3. Це якщо не враховувати короткі періоди по 2-3 дні, особливо в південних регіонах, де можливе короткочасне підвищення температури до +10 тепла. У лютому очікується багато опадів, але переважно у вигляді дощів", - додав він.

Погода в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що насувається антициклон - синоптик розповіла, якою буде погода 16 січня в Україні. До кінця тижня температура повітря залишатиметься відносно теплою.

Як повідомляв раніше Главред, в Україну йдуть морози до -10 - синоптики назвали найхолодніші дні. Після поступового підвищення температури найближчими днями в Україну повернеться зима з морозами.

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Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

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