Росія не може протистояти ударам ЗСУ по нафтобазах РФ - Defense Express

Удари ЗСУ стають багатошаровими, включаючи застосування різноманітних засобів.

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РФ не може протистояти атакам ЗСУ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези:

Україна удосконалює удари вглиб території РФ

Які цілі знищують ЗСУ в Росії

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував знищення російських нафтових резервів.

"Сили оборони України продовжують свою діяльність із зменшення бойового потенціалу противника. Одним із напрямків є знищення можливостей логістичного забезпечення військ, зокрема пального, яке є життєво важливим ресурсом для армії на полі бою. Судячи з динаміки, зараз у росіян все менше засобів для протистояння таким ударам з боку Сил оборони. Це може свідчити про подальші зростаючі можливості для України на полі бою", - зазначив Рябих для "Еспресо". відео дня

Сили оборони України з кожним наступним разом удосконалюють удари вглиб території РФ, зауважив військовий експерт.

"Удари стають багатошаровими, включаючи застосування різноманітних засобів. Під час кожного такого удару Сили оборони відшліфовують тактику, перевіряють нові маршрути. Це все враховується для того, щоб наступні удари були ще ефективнішими", - додав він.

Що відомо про ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що РФ всю ніч здригалась від вибухів. У ніч на 10 січня 2025 року невідомі дрони здійснили атаки на щонайменше п’ять регіонів Росії. Зокрема, повідомляється про вибухи в Ленінградській області, де пожежу зафіксували в промисловій зоні міста Гатчина.

Сили оборони України уразили нафтобазу в Воронезькій області РФ. У ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно уразили нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області країни-агресорки Росії.

Стало відомо, що ЗСУ перейшли до нової тактики масованих ударів. Військові перейшли до масованих ударів, що давно передбачалося новою стратегією. Для цього готувалися всі сили та засоби - далекобійні безпілотні літальні апарати, безпілотники балістичного типу, ракети та інше.

Володимир Зеленський пообіцяв відповідь РФ за атаку по Києву. Відомо, що 16 січня, РФ атакувала Київ дронами під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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