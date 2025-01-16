Великий внесок: скільки коштів витратила Україна на війну у 2024-му - Зеленський

Майже половину коштів Україна спрямувала самостійно.

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Витрати України на війну / колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви президента:

В 2024 році війна коштувала Україні близько $100 млрд

З них $40 млрд - вкладення України

Силове забезпечення Україні у війні проти Росії тільки за минулий рік обійшлося у 100 млрд доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, передає УНІАН.

Водночас, майже половину коштів Україна спрямувала самостійно.

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"Ми не можемо реально забувати, який вклад робить Україна. Війна у 2024 році коштувала для України щодо силового забезпечення близько $100 млрд, з яких $40 млрд – це вклад України, $35 млрд – Сполучених Штатів, $25 млрд – Європи. Ось приблизно внесок кожного з нас. Тому ми бачимо саме міцність в цьому союзі, і показуємо, який Україна робить вклад", - наголосив Зеленський.

Президент також додав, що безумовно, найвищий внесок – це люди.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Україна має шанс перемогти країну-агресорку Росію у війні, за умови продовження міжнародної підтримки, а також стійкості українського народу.

Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що війна РФ проти України може закінчиться за добу, щойно диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому не вдасться ні перемогти, ні змусити Україну погодитися на невигідні умови миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною метою України є отримання гарантій безпеки та завершення війни з Росією у 2025 році. Якщо не зупинити Путіна зараз і погодитися на територіальні поступки, Росія може за рік або два вторгнутися в Європу.

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