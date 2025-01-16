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Зеленський різко відповів Фіцо щодо переговорів із Путіним і нагадав про замах

Олексій Тесля
16 січня 2025, 14:40
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Володимир Зеленський нагадав Роберту Фіцо про замах на нього як приклад неприпустимості потурання агресії.
Зеленський різко відповів Фіцо щодо переговорів із Путіним і нагадав про замах
Володимир Зеленський прокоментував висловлювання Роберта Фіцо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс Президента

Головне:

  • Керівництво Словаччини грає на темі війни
  • Неприпустимі дискусії про нормалізацію відносин із РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про неприпустимість дискусії про нормалізацію відносин із РФ, коментуючи нещодавні заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

"Керівництво Словаччини грає в дуже небезпечні речі. Воно в це грає, поки війна не прийшла в його дім, і все. Воно цього не розуміє. Я вважаю, що зло має бути покаране", - сказав Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.

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За його словами, у нього була розмова на цю тему з Фіцо і він навів йому замах на нього як приклад неприпустимості потурання агресії.

"Ми сиділи, і він мені знову говорив: тут треба ще зрозуміти, де зло, де не зло і так далі. Я йому сказав, що не можна прощати вбивць. І я вважаю, що це має бути спільна позиція. І я сказав йому, що у Вас стріляли. Чому Ви не пробачили? Чому Ви заарештували цю людину, яка стріляла у вас, яка Вас поранила? І я йому це нагадав і сказав: ми всі, незважаючи на Вашу позицію, ми всі засудили такі кроки, тому що стріляли прямо в живу людину", - сказав президент України.

"Це гріх - стріляти, вбивати, різати, грабувати тощо. І тому Путін, він такий самий, він стріляє в живих людей. Так, чужими руками", - пояснив Зеленський.

Він вважає, що "у Словаччині це політична гра". "І коли він (Фіцо, - ред.) так грає, він починає змінювати громадську думку у своїй державі. Починає змінювати, завдяки інформаційним майданчикам. Якщо ти щодня говориш, і в тебе є люди, які тебе слухають, і ти щодня їм говориш, я сьогодні говорив із Путіним, зустрічався з Путіним, його провокували, він не хотів війни - це дуже небезпечно", - зазначив глава держави.

Водночас він зазначив, що йдеться не про всіх людей, і в Словаччині у жителів "різні думки".

"Я вважаю, що найбільший виклик у тому, що політики не розуміють до кінця, що це таке війна", - додав Зеленський.

Як повідомляв Главред, Україна офіційно припинила транзит газу з Росії через свою територію в країни Європейського Союзу. Зупинка транзиту вже викликала напруженість у відносинах Києва з Угорщиною і Словаччиною, які найбільше залежать від поставок газу РФ.

Раніше повідомлялося, чому насправді Угорщина і Словаччина залежні від газу РФ. Михайло Гончар розповів, що обидві країни мають достатньо технічних можливостей для диверсифікувати постачання газу.

Нагадаємо, раніше Фіцо прокоментував зупинку транзиту газу РФ через Україну. Він заявив, що такий крок з боку України змусить країни Європейського Союзу страждати в майбутньому, на відміну від Російської Федерації. Прем'єр також зазначив, що в 2025 році політика його уряду буде незмінною.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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Володимир Зеленський війна Росії та України Роберт Фіцо
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