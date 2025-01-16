У центрі Києва гриміли вибухи: стали відомі подробиці атаки БпЛА РФ

Важливо:
- Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено автомобіль
- Уламки розірвали двигун і частково салон автомобіля
У Києві уламки збитого ворожого дрона впали в Солом'янському районі в четвер, 16 січня. За попередніми даними постраждалих немає, у результаті пошкоджено авто.
"Унаслідок падіння уламків БпЛА в Солом'янському районі пошкоджено автомобіль. На щастя, без постраждалих", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Як повідомляв раніше мер Києва Віталій Кличко, Сили протиповітряної оборони працювали в центрі Києва.
"У центрі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко в Telegram.
Раніше в українській столиці було оголошено повітряну тривогу. Пізніше в різних районах міста, зокрема в центрі, було чути звуки безпілотників, що пролітали, і вибухи.
Як пізніше уточнив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок падіння уламків розірвало двигун і частково салон автомобіля. Пожежі не було.
Крім того, падіння уламків ворожого дрона у четвер вдень зафіксовано ще в одному районі Києва – Дніпровському.
"У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків дрону, є незначне пошкодження фасаду без потерпілих", - написав Ткаченко.
Повітряні атаки РФ - останні новини за темою
Нагадаємо, раніше РФ запустила по Україні 74 дрони, серед яких були "Шахеди" та безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів, 27 безпілотників-імітаторів - не досягли цілей (були локаційно втрачені).
Раніше повідомлялося, що в Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано потрапляння уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.
Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ виробляє щонайменше 30-50 дронів "Шахедів" на добу, тож ворог може використовувати всі ці безпілотники для ударів по Україні, заявив військовий експерт Роман Світан.
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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)?
Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.
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