У центрі Києва гриміли вибухи: стали відомі подробиці атаки БпЛА РФ

Раніше в Києві було оголошено повітряну тривогу, у центрі було чути звуки БпЛА і вибухи.

https://glavred.net/ukraine/v-centre-kieva-gremeli-vzryvy-stali-izvestny-podrobnosti-ataki-bpla-rf-10631141.html Посилання скопійоване

Сили оборони збили російський безпілотник / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Важливо:

Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено автомобіль

Уламки розірвали двигун і частково салон автомобіля

У Києві уламки збитого ворожого дрона впали в Солом'янському районі в четвер, 16 січня. За попередніми даними постраждалих немає, у результаті пошкоджено авто.

"Унаслідок падіння уламків БпЛА в Солом'янському районі пошкоджено автомобіль. На щастя, без постраждалих", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

відео дня

Як повідомляв раніше мер Києва Віталій Кличко, Сили протиповітряної оборони працювали в центрі Києва.

"У центрі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко в Telegram.

Раніше в українській столиці було оголошено повітряну тривогу. Пізніше в різних районах міста, зокрема в центрі, було чути звуки безпілотників, що пролітали, і вибухи.

Як пізніше уточнив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок падіння уламків розірвало двигун і частково салон автомобіля. Пожежі не було.

Крім того, падіння уламків ворожого дрона у четвер вдень зафіксовано ще в одному районі Києва – Дніпровському.

"У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків дрону, є незначне пошкодження фасаду без потерпілих", - написав Ткаченко.

Повітряні атаки РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше РФ запустила по Україні 74 дрони, серед яких були "Шахеди" та безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів, 27 безпілотників-імітаторів - не досягли цілей (були локаційно втрачені).

Раніше повідомлялося, що в Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано потрапляння уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.

Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ виробляє щонайменше 30-50 дронів "Шахедів" на добу, тож ворог може використовувати всі ці безпілотники для ударів по Україні, заявив військовий експерт Роман Світан.

Інші новини:

Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред