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Киян попередили про небезпеку холери та тифу: названо ймовірну причину

Олексій Тесля
1 листопада 2026, 23:15
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Погіршення епідемічної ситуації в місті можливе вже через сім днів після зупинки систем.
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Киян попередили про небезпечні захворювання / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливо:

  • У Києві можуть виникнути ризики поширення небезпечних інфекцій
  • Киянам може загрожувати дизентерія, черевний тиф, гепатит А та холера

У Києві через ймовірність тривалих перебоїв із водопостачанням та каналізацією можуть виникнути ризики поширення небезпечних інфекцій.

Про це пише LIGA.net з посиланням на міський центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я.

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Зазначається, що погіршення епідемічної ситуації в місті можливе вже через сім днів після зупинки систем.

При цьому медики вважають, що киянам у такому випадку загрожує дизентерія, черевний тиф, гепатит А та холера.

Загроза епідемії інфекційних захворювань у Києві: важлива заява

За даними епідеміологічного нагляду, станом на 1 листопада 2026 року спалахи холери, дизентерії, черевного тифу та вірусного гепатиту А у Києві не зареєстровано, повідомили в ГУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" і зазначили, що оцінка ризиків не є прогнозом епідемії.

Медики наголосили, що короткочасні відключення електроенергії, що супроводжуються тимчасовими перебоями у водопостачанні, не означають автоматичного погіршення епідемічної ситуації або підвищення ризику поширення інфекційних захворювань.

Фахівці, як підкреслили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб, постійно аналізують потенційні загрози громадському здоров’ю, зокрема ризики поширення інфекційних захворювань у разі порушень роботи систем водопостачання та водовідведення.

"Це превентивна робота, спрямована на запобігання можливим загрозам здоров’ю населення, а не свідчення наявності епідемічної небезпеки в столиці", - йдеться в повідомленні.

Росія планує масштабні атаки на енергосистему України

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план ударів по енергетичній інфраструктурі. Документ, який потрапив у розпорядження видання, передбачає застосування до 1000 ракет, дронів та авіабомб для ураження підстанцій, ГЕС, ТЕС та котелень.

Раніше "Главред" писав, що російські удари по лініях електропередач можуть спричиняти аварійні відключення, але не створюють такої тривалої проблеми, як пошкодження високовольтних підстанцій.

Як повідомлялося, терміни відключення електроенергії в Києві можуть сягати майже цілої доби, заявив експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Про джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров'я України - центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я, пише Вікіпедія.

МОЗ забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.

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