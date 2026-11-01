Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського

Блогерка Лора Лумер прокоментувала заяву президента США про те, що домовлятися з Володимиром Путіним йому легше, ніж із Зеленським.

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Лумер пояснила, чому Трамп різко накинувся на Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви Лари Лумер:

Критику Трампа пов'язана із заявами Зеленського про "дизельну угоду"

Зеленському варто було обговорити незгоду з Трампом приватно

Президент має враховувати це у відносинах із Вашингтоном

Різкі заяви президента США Дональда Трампа на адресу українського президента Володимира Зеленського могли бути реакцією на публічну критику так званої "дизельної угоди" між Вашингтоном і Москвою. Таку версію висловила американська політична інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв'ю РБК-Україна.

Лумер наголосила, що не хоче говорити від імені президента США або стверджувати, що знає його справжні мотиви. Водночас вона звернула увагу на нещодавній допис Трампа в соцмережах.

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У ньому американський президент стверджував, що йому легше вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, ніж із Зеленським. Лумер припустила, що публічні висловлювання українського лідера могли вплинути на реакцію Трампа.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

На думку інфлюенсерки, якби Зеленський не критикував американського президента в медіа після появи інформації про "дизельну угоду" з Росією, різкого допису Трампа могло б не бути.

"Зеленський, імовірно, міг би впоратися з цим краще, залишивши ці почуття при собі або провівши приватну розмову з президентом Трампом, оскільки нікому не сподобається зазнавати нападок у ліберальних ЗМІ", - сказала Лумер.

Американська інфлюенсерка вважає, що українському президенту варто враховувати реакцію Трампа на публічну критику під час подальшої взаємодії з Вашингтоном.

"Це те, про що йому слід пам'ятати", - додала Лумер.

Чому США та Китай не погодяться ділити світ із Росією - думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив у чаті на Главреді, що США та Китай не ділитимуть світ із Росією, а сценарій "Нової Ялти" за участі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна є малоймовірним. Навіть якщо зустріч американського та російського лідерів відбудеться, Кремль зможе використати її переважно для пропаганди.

За словами дипломата, реальний вплив держав визначається передусім їхнім економічним потенціалом. США та Китай є світовими економічними лідерами, тоді як Росія не може конкурувати з ними за цим показником. Ядерна зброя, на думку Огризка, не робить Москву рівною Вашингтону та Пекіну, оскільки її застосування не є реалістичним сценарієм.

"Ділити мир між двома китами та мавпою, яка стрибає між ними та заважає працювати, ніхто не стане. Наївно думати, що так може статися", - наголосив дипломат.

Він також зазначив, що позиція Китаю має вирішальне значення для перебігу війни проти України. Огризко переконаний, що без економічної та іншої підтримки Пекіна Росія не змогла б продовжувати бойові дії.

Заяви Трампа щодо війни в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що європейські союзники оплачують американську зброю, яку передають Україні. Він згадав про $350 млрд допомоги, критикуючи політику попередньої адміністрації.

Раніше Трамп заявив про значний прогрес у відносинах із Росією у контексті війни в Україні. Він наголосив на планах проведення зустрічі із Зеленським і Путіним і висловив оптимізм щодо діалогу з Кремлем.

Президент США також зробив заяву про наближення угоди між Києвом і Москвою щодо завершення війни в Україні. Він повідомив, що сторони близькі до домовленості і що раніше не робив таких публічних заяв.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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