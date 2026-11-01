Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського

Руслана Заклінська
1 листопада 2026, 21:46
google news Підпишіться
на нас в Google
Блогерка Лора Лумер прокоментувала заяву президента США про те, що домовлятися з Володимиром Путіним йому легше, ніж із Зеленським.
Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського
Лумер пояснила, чому Трамп різко накинувся на Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви Лари Лумер:

  • Критику Трампа пов'язана із заявами Зеленського про "дизельну угоду"
  • Зеленському варто було обговорити незгоду з Трампом приватно
  • Президент має враховувати це у відносинах із Вашингтоном

Різкі заяви президента США Дональда Трампа на адресу українського президента Володимира Зеленського могли бути реакцією на публічну критику так званої "дизельної угоди" між Вашингтоном і Москвою. Таку версію висловила американська політична інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв'ю РБК-Україна.

Лумер наголосила, що не хоче говорити від імені президента США або стверджувати, що знає його справжні мотиви. Водночас вона звернула увагу на нещодавній допис Трампа в соцмережах.

відео дня

У ньому американський президент стверджував, що йому легше вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, ніж із Зеленським. Лумер припустила, що публічні висловлювання українського лідера могли вплинути на реакцію Трампа.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

На думку інфлюенсерки, якби Зеленський не критикував американського президента в медіа після появи інформації про "дизельну угоду" з Росією, різкого допису Трампа могло б не бути.

"Зеленський, імовірно, міг би впоратися з цим краще, залишивши ці почуття при собі або провівши приватну розмову з президентом Трампом, оскільки нікому не сподобається зазнавати нападок у ліберальних ЗМІ", - сказала Лумер.

Американська інфлюенсерка вважає, що українському президенту варто враховувати реакцію Трампа на публічну критику під час подальшої взаємодії з Вашингтоном.

"Це те, про що йому слід пам'ятати", - додала Лумер.

Чому США та Китай не погодяться ділити світ із Росією - думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив у чаті на Главреді, що США та Китай не ділитимуть світ із Росією, а сценарій "Нової Ялти" за участі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна є малоймовірним. Навіть якщо зустріч американського та російського лідерів відбудеться, Кремль зможе використати її переважно для пропаганди.

За словами дипломата, реальний вплив держав визначається передусім їхнім економічним потенціалом. США та Китай є світовими економічними лідерами, тоді як Росія не може конкурувати з ними за цим показником. Ядерна зброя, на думку Огризка, не робить Москву рівною Вашингтону та Пекіну, оскільки її застосування не є реалістичним сценарієм.

"Ділити мир між двома китами та мавпою, яка стрибає між ними та заважає працювати, ніхто не стане. Наївно думати, що так може статися", - наголосив дипломат.

Він також зазначив, що позиція Китаю має вирішальне значення для перебігу війни проти України. Огризко переконаний, що без економічної та іншої підтримки Пекіна Росія не змогла б продовжувати бойові дії.

Заяви Трампа щодо війни в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що європейські союзники оплачують американську зброю, яку передають Україні. Він згадав про $350 млрд допомоги, критикуючи політику попередньої адміністрації.

Раніше Трамп заявив про значний прогрес у відносинах із Росією у контексті війни в Україні. Він наголосив на планах проведення зустрічі із Зеленським і Путіним і висловив оптимізм щодо діалогу з Кремлем.

Президент США також зробив заяву про наближення угоди між Києвом і Москвою щодо завершення війни в Україні. Він повідомив, що сторони близькі до домовленості і що раніше не робив таких публічних заяв.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Трамп новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні оголосили тривогу через нібито ядерну і хімічну загрозу - що відомо

В Україні оголосили тривогу через нібито ядерну і хімічну загрозу - що відомо

23:05Україна
"Чого вони бояться": Зеленський відповів на забаганки Путіна та висміяв вимогу РФ

"Чого вони бояться": Зеленський відповів на забаганки Путіна та висміяв вимогу РФ

20:46Україна
РФ готує масований обстріл України: які області та чим може атакувати ворог

РФ готує масований обстріл України: які області та чим може атакувати ворог

18:48Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
У РФ помер зірка та вокаліст гурту "Любе"

У РФ помер зірка та вокаліст гурту "Любе"

Україну накриє хвиля похолодання: коли вдарять перші морози і пройдуть дощі

Україну накриє хвиля похолодання: коли вдарять перші морози і пройдуть дощі

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні футболіста за 56 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні футболіста за 56 с

Популярний овоч в Україні подорожчав на 62% за тиждень: у чому причина

Популярний овоч в Україні подорожчав на 62% за тиждень: у чому причина

У Кремлі знайшли нову "перешкоду" для миру: ISW розкрив, у чому РФ звинувачує Україну

У Кремлі знайшли нову "перешкоду" для миру: ISW розкрив, у чому РФ звинувачує Україну

Останні новини

23:15

Киян попередили про небезпеку холери та тифу: названо ймовірну причину

23:05

В Україні оголосили тривогу через нібито ядерну і хімічну загрозу - що відомо

22:41

Великі зміни на порозі: три знаки китайського зодіаку залишать проблеми в минулому

22:27

Сі не приховував роздратування: у ФРН розкрили позицію Китаю щодо війни в Україні

21:46

Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
21:36

Секрет економії електроенергії: як перевірити холодильник звичайним паперомВідео

21:11

Трамп став для республіканців каменем на шиї: Ейдман про імпічмент у 2027 роціПогляд

21:03

Українська модель закрутила роман із російським олігархом Абрамовичем

20:46

"Чого вони бояться": Зеленський відповів на забаганки Путіна та висміяв вимогу РФ

Реклама
20:34

Тест на IQ: потрібно чотирьох крабів серед раків за 10 секунд

20:32

Могилевська вперше показала обличчя своєї молодшої доньки

19:32

Про мишей у будинку можна забути: простий секрет захисту від гризунів

19:27

Унітаз буде чистим без агресивної хімії - які засоби радять експерти

18:48

РФ готує масований обстріл України: які області та чим може атакувати ворог

18:26

Неймовірний ККД: як реально заощадити на опаленні дровамиВідео

18:26

РФ вдарила по західних областях: є загиблі, поранені та "прильоти"

17:32

Про дорогі засоби для виведення плям можна забути: простий спосіб відбілити одяг вдомаВідео

17:31

Росія цинічно використала Олешки: що відбувається після унікального перемир’я

17:03

Україну накриє хвиля похолодання: коли вдарять перші морози і пройдуть дощі

16:27

"Є дуже важливий момент": Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з Путіним

Реклама
16:05

Здається дивним, але працює: навіщо кидати рис у сільничку

15:32

Захист енергообʼєктів Київщини готовий на 15-35%, відповідальність мають нести міністр Калашник і голова Держвідновлення Федоров – Луценко

15:30

Популярний овоч в Україні подорожчав на 62% за тиждень: у чому причина

15:23

ЗСУ встановили два рекорди, які стали серйозним ударом для РФ - Зеленський

15:22

Китайський гороскоп на завтра, 2 листопада: Тиграм — конфлікти, Кролям — щедрість

15:22

Гороскоп Таро на завтра, 2 листопада: Тельцям — не поспішати, Ракам — не боятися

15:22

Перед листопадом у холодильник ставлять рис: яку часту проблему він допомагає вирішити

14:57

Прихильниця Путіна Корольова зізналася у своїх почуттях до колишнього

14:50

"Йдеться про виживання": Трамп отримав потужний важіль тиску на Україну

14:32

Куди класти капсулу в пральній машині: помилка, через яку засіб не розчиняється

14:27

Собчак та її чоловікові заборонили в’їзд до європейської країни: вона відреагувала

14:17

Складні часи для трьох знаків зодіаку закінчаться після 1 листопада

14:16

Не лише оцет і сода: 8 несподіваних добавок, які зроблять миття підлоги ефективнішим

13:26

Більшість смажить гриби неправильно: коли насправді потрібно додавати цибулю

13:08

Відірвана рука: Хайді Клум приголомшила своїм виглядом на червоній доріжці

13:03

Які огірки виправдали очікування городників: 5 найкращих гібридів

12:49

Будинок зі 100 тисяч газет стоїть понад століття: як інженер втілив незвичайну ідею

12:40

З карток знімають кошти, але не видають: банкомати "Приватбанку" довели людей до істерики

12:38

Що обов'язково зробити із землею в теплиці восени: два важливі кроки

12:21

Опалення погіршує повітря в оселі: які 3 кімнатні рослини допоможуть

Реклама
12:02

"Дуже висока інтенсивність ударів": Зеленський розкрив масштаби атак і плани РФ на зиму

11:52

У РФ помер зірка та вокаліст гурту "Любе"

11:38

Чому взимку потрібно стукати по капоту перед запуском двигуна: важлива причина

11:34

У Кремлі знайшли нову "перешкоду" для миру: ISW розкрив, у чому РФ звинувачує Україну

11:05

Любовний гороскоп на листопад: Левам — пристрасть, Дівам — важливі рішення

10:54

Орхідея рясно зацвіте взимку: чим поливати її в листопаді для появи нових квітконосів

10:48

РФ обстріляла Рівненщину дронами: є поранені та руйнування - деталіФото

10:41

Навіщо підкову вішають над входом у дім: кінцями вгору чи вниз

10:27

Слабосолона червона риба за 5 хвилини: названо ідеальні пропорції солі й цукру

10:20

Один простий трюк допоможе різати цибулю без сліз: що потрібно зробити

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти