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Початок переговорів у 2025 році: коли можуть закінчитись бої на фронті в Україні

Юлія Закрепа
16 січня 2025, 14:49
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Скоро ситуація може змінитися докорінно і для Росії, і для України.
Початок переговорів у 2025 році: коли можуть закінчитись бої на фронті в Україні
Як Трамп почне переговори / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Ключові тези Яременка:

  • Переговори із росіянами відбуваються весь час
  • Чому Росія поводиться як країна, яка виграла
  • Як Трамп може вплинути на переговори

Народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко в інтерв’ю Главреду розповів, чи є початок переговорів між Києвом і Москвою вже 2025 року неминучою перспективою.

"Певні консультації можуть бути. У нас же були певні переговори в березні 2022 року. І нинішні консультації можуть закінчитися так само, тобто навіть після кількох інтенсивних раундів нічого не відбудеться. Тож відкидати можливість проведення якихось переговорів якихось делегацій щодо якогось порядку денного не можна", - додав Яременко.

Він також нагадав, що переговори із росіянами відбуваються весь час, наприклад, про обмін полоненими. Це консультації, можливо, не на політичному, але на достатньо високому рівні, є уповноважені. Тобто певні контакти збережені.

"Можуть бути і політичні контакти. Не думаю, що на рівні президентів, дуже сумніваюся, що це можливо, а з точки зору України, і з точки зору Росії. Але на якомусь іншому рівні переговори можуть відбуватися. Тим більше, якщо адміністрація США докладе максимум зусиль, щоб переговори почалися, вони почнуться. Тому що засоби тиску для цього у Штатів є", - зазначив Яременко.

Експерт вважає, що важко спрогнозувати те, що буде відбуватись далі - це значно складніше питання. Україна не почуває себе як країна, яка програла, а Росія поводиться як країна, яка виграла. І поки що ніхто не згоден йти на поступки. І ситуація може змінитися докорінно і для Росії, і для України.

"Будь-що прогнозувати зараз дуже важко, але я би закликав не боятися того, що можуть відбутися якісь приговори. Ми маємо дуже чіткі зобов’язання президента Зеленського і української дипломатії щодо наших підходів. Там немає ніякої готовності обговорювати територіальні поступки та інші поступки. На цих засадах можна вести переговори", - додав Яременко.

Трамп инфографика
Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

"Важко спрогнозувати, чи можуть вони бути успішними, з точки зору завершення бойових дій, оскільки у нас таки теж досить категорична позиція. Але провести якісь раунди переговорів, хоча би для того, щоб зняти тиск з боку США і гарантувати собі далі міжнародну підтримку, можна - я трагедії в цьому не бачу. Хотілося б, звичайно, змістовних переговорів, які б привели до закінчення війни, але поки що поведінка Росії не дає жодних підстав говорити про те, що такі переговори протягом щонайменше 6 місяців можливі", - пояснив Яременко.

Дивіться відео розмови з Богданом Яременком, в якій він розповів, чого чекати Україні від Трампа після інавгурації:

Мирні переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що дипломат Богдан Яременко заявив, що Трамп може вести переговори з Путіним за спиною України. Трамп ніколи не говорив і не скаже фрази "нічого про Україну без України", адже це не його підхід. Він більше схильний до односторонніх дій.

Володимир Зеленський різко відповів Фіцо щодо переговорів із Путіним і нагадав про замах. Президент України заявив про неприпустимість дискусії про нормалізацію відносин із РФ. Також у нього була розмова на цю тему з Фіцо і він навів йому замах на нього.

Також Володимир Зеленський відповів, чи почалися переговори з Росією. Вын підтвердив, що Україна не веде за лаштунками ніяких розмов з країною-агресоркою Росією щодо введення режиму припинення вогню, чи будь-яких мирних угод.

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війна в Україні ЗСУ Богдан Яременко мирні переговори з Росією
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