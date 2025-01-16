Ігавгурація Трампа 2025: точна дата, де дивитись та як пройде головна подія США

Майбутня інавгурація Дональда Трампа, запланована на 20 січня, обіцяє стати унікальною подією, що вже викликає значний інтерес у всьому світі.

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Все, що варто знати про інавгурацію Дональда Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/DonaldTrump

Коротко

Коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа

Де дивитись інавгурацію Трампа

Кого Трамп запросив на інавгурацію

20 січня відбудеть урочиста інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ця подія стала визначним моментом, який ознаменував початок його президентського терміну та перехід до нової політичної ери. Після несподіваної перемоги на виборах у 2024 році Трамп вступає на посаду з обіцянками зміцнити економіку, відновити інфраструктуру та "знову зробити Америку великою".

6 січня 2025 року перемогу Трампа на президентських виборах 2024 року офіційно було затверджено Конгресом США.

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Главред зібрав головне, що варто знати про інавгурацію Трампа.

Коли інавгурація в США: дата

20-та поправка до Конституції США визначає, що обраний президент розпочинає свої повноваження рівно о 12:00 дня 20 січня після виборів. Відповідно до закону, перед початком виконання обов’язків новообраний президент складає присягу. Саме тому дата інавгурації Дональда Трампа залишатиметься незмінною, адже вона закріплена конституційно.

Онлайн-трансляція інавгурації Трампа: де і коли дивитися інавгурацію Трампа

Інавгурацію Дональда Трампа 20 січня можна буде переглянути на провідних американських телеканалах і офіційних платформах. Серед них:

• сайт Главред, де буде відбуватись текстова трансляція в день події;

• офіційний сайт Білого дому;

• телеканали ABC, CBS, CNN, CSPAN, Fox News, MSNBC, NBC та PBS, включно з їхніми вебсайтами та YouTube-трансляціями;

• трансляція "Голосу Америки" з українським перекладом, яка також з’явиться 20 січня.

Офіційна частина церемонії розпочнеться 20 січня об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

Як відбувається церемонія інавгурації Трампа

Інавгураційні заходи Дональда Трампа стартують 18 січня з урочистостей та завершаться 21 січня національним молебнем. Як повідомив Інавгураційний комітет, програма включає різноманітні події, зокрема урочисте прийняття, церемонії, мітинги та офіційні промови.

"Президент Трамп відданий справі об’єднання країни шляхом сили, забезпечення безпеки та можливостей його програми "Америка - передусім", - заявили у цьому зв’язку співголови Комітету Стів Віткофф і Келлі Лоффлер.

18 січня, в суботу, у приватному гольф-клубі Trump Sterling неподалік Вашингтона відбудеться президентське прийняття та феєрверк. Наступного дня, 19 січня, Трамп візьме участь у церемонії покладання вінків до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі, а також виступить на мітингу "Зробимо Америку великою знову" та урочистій вечері.

Основні інавгураційні події заплановані на 20 січня, коли Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс складуть присягу біля Капітолія США. Цього дня відбудеться церковна служба, чаювання у Білому домі, урочистий проїзд до Білого дому, прощальна зустріч із попереднім президентом, огляд військ, парад на Пенсильванія-авеню, а також бал головнокомандувача, на якому виступить новообраний президент.

Заключним акордом заходів стане національний молебень, що відбудеться 21 січня.

Новий офіційний портрет Трампа

Напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, запланованої на 20 січня, представили його офіційний президентський портрет.

Зазначається, що новий портрет суттєво відрізняється від зображення 2017 року. На попередньому фото Трамп виглядав більш невимушеним і посміхався, тоді як на актуальному портреті його вираз обличчя зосереджений і серйозний.

Trump’s presidential portraits for his 1st and 2nd term. (This is real.) pic.twitter.com/C0UY3cYJ8c — Molly Ploofkins™ (@Mollyploofkins) January 15, 2025

У соцмережах активно порівнюють ці два інавгураційні портрети.

Окрім того, було опубліковано фото новообраного віце-президента Джей Ді Венса, екс-сенатора від Огайо, який готується до роботи в адміністрації Трампа в Білому домі.

Рекорди інавгурації Трампа

Інавгурація Дональда Трампа 20 січня встановить кілька рекордів. Зокрема, Трамп стане найстаршим президентом США на момент складання присяги — у віці 78 років і 220 днів. Крім того, уперше в історії інавгурація проходитиме за умов приспущених державних прапорів, що символізують жалобу за покійним Джиммі Картером.

Ще одним рекордом стане зібрана сума для організації заходу — близько $200 млн, що майже вдвічі перевищує попередній рекорд самого Трампа у 2017 році ($107 млн). Про це повідомляють The New York Times та Associated Press. Усі громадяни США можуть зробити пожертву на церемонію. Найбільшим спонсорам цьогоріч обіцяють доступ до офіційних заходів, балів і спеціальної вечері "при свічках" із Трампом та його дружиною.

Кого Трамп запросив на інавгурацію

Ультраправі популісти становлять значну частину гостей, запрошених на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа 20 січня, повідомляє Politico. Таким чином, Трамп демонструє чіткий ідеологічний сигнал через незвичний підхід до вибору міжнародних гостей.

"Список гостей Дональда Трампа на його інавгурацію як президента США 20 січня виглядає як глобальний "Хто є хто" серед правих популістів", — пише видання.

Інавгурації зазвичай є традиційними подіями, орієнтованими на внутрішню аудиторію, а іноземні дипломати відвідують їх переважно як жест ввічливості. Глави держав і урядів зазвичай не входять до списку запрошених. Проте Трамп вирішив порушити цю традицію, запросивши низку іноземних лідерів, із якими мав контакти, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея, прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні, прем’єра Угорщини Віктора Орбана та китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Центристські європейські лідери, такі як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, запрошення не отримали. ЄС представлятиме пані посол у Вашингтоні Йовіта Нелюпшєне. Натомість серед гостей – британський євроскептик Найджел Фараж, французький політик Ерік Земмур, бельгієць Том ван Грікен та експрем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Також у списку опинилися лідери ультранаціоналістичних партій з Іспанії та Португалії.

Кандидатка в канцлери від німецької ультраправої партії AfD Аліса Вайдель запрошення прийняла, але через передвиборчі зобов'язання її замінить співлідер партії Тіно Чрупалла. Серед гостей також будуть міністри закордонних справ Індії та Японії, а також президенти Сальвадору та Еквадору.

Politico підкреслює, що значна частина запрошених політиків має спільну ідеологічну платформу, представляючи правий або ультраправий політичний спектр, або ж належить до лідерів, яких Трамп публічно підтримував.

"У цьому сенсі інавгурація розкриває багато про політичну траєкторію його адміністрації — і про те, до кого може прислухатися президент, коли його посадять у Білому домі", — пише видання.

Дональд Трамп прагне зробити свою інавгурацію подією світового масштабу, особисто надсилаючи запрошення іноземним лідерам, включаючи керівників держав, які раніше мали напружені відносини зі США, повідомляє CNN.

Зокрема, Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у церемонії складання присяги, що є вкрай незвичайним кроком стосовно лідера комуністичної держави, яка є одним із головних геополітичних суперників Америки.

"Це приклад того, як президент Трамп створює відкритий діалог з лідерами країн, які є не лише союзниками, але й нашими супротивниками і конкурентами", - заявила прес-секретар Трампа Кароліна Левітт під час виступу в четвер на телеканалі Fox News.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Втім, як зазначають два обізнані джерела, замість Сі Цзіньпіна на заході, ймовірно, буде присутня делегація високопоставлених китайських чиновників.

Крім того, Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг відвідають інавгурацію новообраного президента Дональда Трампа в понеділок, повідомляє NBC News з посиланням на чиновника, відповідального за організацію заходу. Вони матимуть почесні місця на церемонії, сидячи на платформі поряд з іншими високопосадовцями, включно з кандидатами до кабінету Трампа та обраними політиками.

Маск у дописі в соцмережі X заявив, що для нього "велика честь" зайняти помітне місце на інавгурації. Усі три бізнесмени активно прагнули завоювати прихильність Трампа протягом останнього року. Маск, зокрема, пожертвував понад 250 мільйонів доларів на його передвиборчу кампанію.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг цього місяця змінив політику компанії щодо модерації контенту та склад лобістської команди, щоб адаптуватися до нової республіканської адміністрації. Meta також внесла 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду Трампа. Крім того, за даними джерел, Цукерберг разом із мегадонором республіканців Міріам Адельсон організовує прийом на честь інавгурації.

Джефф Безос, засновник Amazon, минулої осені вирішив, що газета The Washington Post, якою він володіє, не буде підтримувати Трампа в президентських перегонах, незважаючи на бажання частини редакції підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс. Водночас Amazon пожертвувала 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду Трампа.

Маск, Безос і Цукерберг — одні з найбагатших людей світу, чиї статки значною мірою зросли завдяки технологічному буму останніх двох десятиліть. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Маск посідає перше місце, Безос — друге, а Цукерберг — третє. Їхній сукупний капітал наразі оцінюється в 885 мільярдів доларів.

Кого не буде на інавгурації Дональда Трампа

Колишні президенти Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший не братимуть участі в традиційному інавгураційному обіді новообраного президента Дональда Трампа. Обама отримав запрошення, але відмовився, повідомило джерело NBC News. Клінтон також був запрошений, але не планує бути присутнім. Офіс Буша заявив, що не відстежує такі запрошення.

Гілларі Клінтон, колишній держсекретар і перша леді, також не відвідає обід, хоча отримала запрошення. Утім, усі троє колишніх президентів і перші леді, окрім Мішель Обами, будуть присутні на церемонії інавгурації. Причина відсутності Мішель Обами не вказана. Варто зазначити, що вона також не була на похороні Джиммі Картера, ставши єдиною відсутньою серед усіх нинішніх і колишніх президентів і перших леді.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не відвідає інавгурацію Дональда Трампа, оскільки виступатиме в Будапешті з підсумковою промовою щодо угорського головування в ЄС, повідомляє портал Telex.

Що відомо про Віктора Орбана / Інфографіка: Главред

Чи буде Зеленський на інавгурації Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що не запрошував українського президента Володимира Зеленського на свою інавгурацію. Про це Трамп заявив під час пресконференції, яку транслювали на YouTube-каналі RSBN.

Відповідаючи на запитання про можливість запрошення Зеленського, Трамп зазначив: "Ні, але якщо він захоче приїхати, я буду радий його прийняти. Однак я не запрошував його".

Також він заявив, що вже вдалося досягти "невеликого прогресу" у вирішенні питання завершення війни росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив про своє бажання відвідати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа 20 січня. Хоча офіційного запрошення він поки не отримав, заплановано окрему зустріч із новим американським лідером. Про це Зеленський розповів у подкасті американського журналіста українського походження Лекса Фрідмана.

Зеленський зазначив, що знає світових лідерів, які можуть самостійно вирушити до глави іншої держави, проте сам не планує цього робити без офіційного запрошення. Він підкреслив важливість церемонії і врахування аспектів безпеки, пов’язаних із такими заходами.

"Я не хочу нікому завдавати клопоту і не хочу створювати нікому проблем. І тому, саме тому, якщо він мене запросить, я приїду", — сказав Зеленський.

Також президент України розповів про телефонну розмову з обраним президентом США, під час якої обговорювалося майбутнє запрошення вже після того, як Трамп офіційно вступить на посаду.

"Він очікує нашої зустрічі, і буде офіційний візит. Мій візит буде першим, або один з перших до нього. І для нього ця тема дуже важлива. Я знаю, що у нього є свої питання, американські питання", — сказав Зеленський.

Зеленський вважає, що Україна була однією з ключових тем у міжнародному порядку денному під час передвиборчої кампанії Трампа. Він наголосив на необхідності ретельної підготовки до зустрічі з новим лідером США.

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