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РФ готує масований обстріл України: які області та чим може атакувати ворог

Руслана Заклінська
1 листопада 2026, 18:48
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Росія продовжує змінювати тактику повітряних атак і готує нові удари по українській інфраструктурі.
РФ готує масований обстріл України: які області та чим може атакувати ворог
Росія готує нові удари по Україні / Колаж: Главред

Про що йдеться в матеріалі:

  • Які регіони України можуть опинитися під загрозою масованого ракетного удару
  • Звідки Росія запускає "Шахеди" та якими маршрутами вони рухаються
  • Як росіяни змінюють тактику атак

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні протягом найближчих 24 годин. Серед імовірних цілей - об'єкти енергетичної інфраструктури в низці областей, зокрема на заході країни та в Київському регіоні. Про це повідомив військово-політичний аналітик Сергій Павлюченко з посиланням надані розвідки США.

Главред з'ясував, які регіони можуть опинитися під загрозою нового масованого удару РФ, звідки Росія запускає дрони та як Україна протидіє російським атакам.

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Розвідка США попереджає про загрозу масованого удару

Військово-політичний аналітик Сергій Павлюченко з посиланням надані розвідки США попередив, що ймовірність масованого обстрілу території України протягом доби є високою.

Серед можливих цілей називають енергетичні об'єкти в Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Тернопільській та Львівській областях, а також у Київському регіоні.

За оцінкою, яку наводить Павлюченко, до удару вже можуть бути підготовлені шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Також повідомляється про 31 ракету балістичного та іншого типу, зокрема "Іскандер", С-400, "Циркон" і "Онікс". Не виключається додаткове спорядження літаків і підвезення ракет.

Які об'єкти атакують російські дрони

Канал "Миколаївський Ваньок" повідомив, що російські безпілотники типу "Гербера" та "Шахед" вже атакують підстанції, які забезпечують електропостачання й тепло, а також тягові підстанції залізниці. За його словами, частину дронів вдалося збити, однак зафіксовано й влучання.

Канал також попередив про ймовірне застосування стратегічної авіації в ніч на 2 листопада. Водночас остаточний склад цілей та масштаби можливої атаки невідомі.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Журналіст Андрій Цаплієнко також повідомив, що атака на західні області триває. Нові групи безпілотників заходять у повітряний простір України.

"Атака на Захід України триватиме до вечора, якщо не довше - пуски дронів не припиняються, постійно залітають нові західним курсом", - написав Цаплієнко.

За даними каналу "Моніторинг UA", протягом останньої доби Росія застосувала понад 700 безпілотників різних типів.

Які області можуть опинитися під ударом балістики

Моніторинговий канал "єРадар" попередив про високу загрозу застосування балістичного озброєння по Києву та Київській області цієї ночі. Серед інших можливих напрямків удару - Черкаська, Полтавська, Житомирська та Дніпропетровська області.

"В готовності перебувають ракети "Іскандер-М", РМ-48У, "Циркон", "Онікс-М" у Брянській, Курській та Ростовській областях, а також корейські КН-23 у Воронезькій області", - йдеться у повідомленні.

РФ готує масований обстріл України: які області та чим може атакувати ворог
Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Звідки Росія запускає "Шахеди" та якими маршрутами вони летять

Російські війська дедалі частіше запускають ударні безпілотники невеликими групами або поодинці, а не масованими хвилями. Дрони рухаються різними маршрутами, щоб розосередити українську протиповітряну оборону та ускладнити перехоплення цілей, розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Новини.Live".

За словами Ігната, кількість безпілотників під час однієї атаки постійно змінюється. Українські військові відстежують як кількість дронів, так і напрямки їхнього руху.

"По-різному відповідаю на це питання. Ще раз хочу підкреслити. Зараз навіть є той самий додаток, можна подивитися, з яких напрямків вони йдуть і в якій кількості", - сказав речник Повітряних сил.

РФ готує масований обстріл України: які області та чим може атакувати ворог
Шахед / Інфографіка: Главред

Він пояснив, що українські військові заздалегідь отримують розвідувальну інформацію про запуски безпілотників із території Росії. Зокрема, йдеться про Орловську, Курську та Брянську області. Дрони також виявляють за допомогою радарів ще до входження в повітряний простір України.

"Ми ще заздалегідь, за сотню кілометрів, скажімо, десь бачимо, що вони там з’являються. Тобто є дані і розвідки про пуски, і вже радіолокаційні дані", - пояснив Ігнат.

За його словами, безпілотники можуть рухатися один за одним різними маршрутами. Зокрема, вздовж кордону з Білоруссю або Дніпра в напрямку Києва. Інший напрямок пролягає поблизу кордону з Молдовою та Придністров’ям - у бік Вінницької області, а звідти до західних регіонів.

"Таким чином, вони один за одним ланцюжком, так би мовити, йдуть. Чи то по білоруському кордону можуть рухатися, чи то рухаються по Дніпру в напрямку Києва", - зазначив речник Повітряних сил.

РФ готує масований обстріл України: які області та чим може атакувати ворог
Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Як Росія намагається виснажити українську ППО

Зміна тактики запусків має ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Замість одночасної атаки великою кількістю дронів росіяни розосереджують безпілотники в часі та просторі.

"Вони намагаються їх запускати так не одразу, масово, щоб хвилею не йшли, а один за одним, невеликими групами, таким чином вони розосереджуються", - пояснив Ігнат.

Через велику територію України українським військовим доводиться реагувати на загрози з різних напрямків. Це створює додаткові труднощі для авіації, адже винищувачам F-16 потрібно долати значні відстані, щоб перехоплювати навіть кілька ударних дронів.

"Це все дуже складно робити в умовах протиповітряного бою", - сказав речник Повітряних сил.

РФ готує масований обстріл України: які області та чим може атакувати ворог
F-16 / Інфографіка: Главред

До знищення безпілотників залучають не лише F-16, а й інші літаки та наземні засоби ППО. За словами Ігната, російська тактика спрямована на те, щоб максимально ускладнити роботу Повітряних сил та всіх складових української протиповітряної оборони.

Чи можна РФ притягнути до відповідальності за удари по Україні

Кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Гюндуз Мамедов заявив, що висновки Моніторингової місії ООН щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України можуть допомогти притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво РФ. Для цього потрібно довести систематичний або масштабний характер ударів і їхній зв'язок із державною політикою Росії.

За словами Мамедова, слід встановити тривалість і географію атак, повторюваність ударів по критичних об'єктах та їхні наслідки для цивільного населення. Важливо також довести намір позбавити людей життєво необхідних послуг і завдати їм тяжких страждань.

У 2024 році МКС видав ордери на арешт Сергія Шойгу, Валерія Герасимова, Сергія Кобилаша та Віктора Соколова. Суд побачив обґрунтовані підстави вважати, що вони можуть нести відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людяності у зв'язку з ударами по українській енергетиці.

Водночас звіти міжнародних місій не замінюють доказування вини конкретних осіб. Необхідно встановити, хто планував, організовував і виконував атаки.

Як Україна знижує можливість РФ здійснювати обстріли

Україна уразила комбінат "Каменський" у Ростовській області РФ, який залучений до виробництва ракет. Також під удар потрапили російські засоби протиповітряної оборони - комплекс "Панцир-С2" і командно-штабна машина системи С-400 "Тріумф".

"Наші далекобійні санкції – у Ростовському регіоні. Уражено комбінат Каменський – підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет", - написав президент України Володимир Зеленський.

Уражено комбінат Каменський
Уражено комбінат Каменський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами Зеленського, вартість уражених об’єктів ППО становить близько 70 мільйонів доларів. Президент подякував воїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за проведену операцію.

"Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати", - наголосив він.

Що зміниться у боротьбі з безпілотниками

CEO компанії UNWAVE Тарас Бублик розповів Укрінформу, що в найближчі роки безпілотники ставатимуть автономнішими, а засоби протидії їм - технологічнішими. Важливу роль у цій боротьбі відіграватимуть штучний інтелект і комплексні системи виявлення.

"Дрони стають дедалі складнішими. Паралельно системи радіоелектронної боротьби ставатимуть розумнішими. Тому в найближчі роки технології безпілотників і засоби протидії їм розвиватимуться паралельно, постійно адаптуючись одне до одного", - сказав Бублик.

За його словами, універсального засобу боротьби з безпілотниками немає. Для їх виявлення потрібно поєднувати радари, засоби радіоелектронної розвідки, оптичні, тепловізійні та акустичні системи.

Штучний інтелект допомагатиме швидше аналізувати інформацію з поля бою та визначати найефективніший спосіб нейтралізації загрози. Серед перспективних технологій також лазерні системи й електромагнітні імпульси. Водночас важливо, щоб такі рішення були економічно доцільними та масштабованими.

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