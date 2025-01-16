РФ знищила важливі об'єкти на Покровському напрямку: у ЗСУ розкрили загрози

Головне із матеріалу:
- РФ намагається прорвати лінію оборони ЗСУ
- Окупанти застосували термобаричні боєприпаси по важливих об'єктах
Пресслужба оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" повідомила, що російські терористи зруйнували термобаричними боєприпасами низку важливих промислових об'єктів на Покровському напрямку.
Як пише "Хортиця" у своєму Telegram-каналі, ворог завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по інфраструктурі та важливим промисловим об'єктам на Покровському напрямку.
Зокрема з використанням термобаричних боєприпасів були уражені важливі промислові об'єкти в населених пунктах :
- Улакли,
- Котлине,
- Богатирі.
Яка ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ зламали великий наступ та спритно перехитрили РФ на Курщині. Україні вдалося не лише передбачити, однак і попередити черговий великий наступ армії РФ. Братчук повідомив, що Україна змогла вдало уникнути можливого негативного розвитку ситуації.
У ЗСУ спростували інформацію про захоплення Торецька. Речник ОСУВ "Хортиця" запевнив, що українські захисники роблять усе можливе, аби стримати просування. Крім того, ЗСУ продовжують активно знищувати російських окупантів.
14 січня ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ. У Генштабі пояснили, що Брянський завод - стратегічне підприємство військово-промислового комплексу РФ. Тут виробляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.
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