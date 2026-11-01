РФ вдарила по західних областях: є загиблі, поранені та "прильоти"

Росія завдала ударів по кількох областях України, внаслідок чого є загиблі, поранені та руйнування.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-zapadnym-oblastyam-est-pogibshie-ranenye-i-prilety-10808753.html Посилання скопійоване

Росія піддала масованому обстрілу західні області / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

У Вінницькій області безпілотник влучив у територію гуртожитку ПТУ

В результаті загинули дві людини, ще троє отримали травми

У Вінницькій області російський безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища в неділю, 1 листопада.

Як повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені.

відео дня

"Загинули дві людини. Ще троє отримали травми, серед них - дві 5-річні дівчинки та 16-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.

/ ДСНС

Усі постраждалі госпіталізовані. Рятувальники ліквідували пожежі двох автомобілів, що виникли внаслідок влучання.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

/ ДСНС

Удар РФ по Чернівецькій області

У Чернівцях у неділю, 1 листопада, впали уламки збитого ворожої безпілотника, повідомив міський голова Роман Кличук.

"Попередньо пошкоджено адміністративну будівлю. Пожежу оперативно локалізовано. Двоє людей отримали незначні травми", – написав Кличук.

Обстріл Тернопільської області

У Тернопільській області внаслідок російської атаки зафіксовано влучання в об’єкт енергетики у Кременецькій громаді, повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

"Без електропостачання повністю або частково залишаються 12 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", – написав Пастух.

Він закликав мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

/ Інфографіка: Главред

Росія готує масштабну атаку на енергосистему України

За інформацією The New York Times, Денис Шмигаль передав європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план ударів по енергетичній інфраструктурі України. Документ передбачає застосування до 1000 ракет, дронів та авіабомб для ураження підстанцій, ГЕС, ТЕС та котелень.

Особливе занепокоєння викликає загроза українським АЕС. Згідно з наведеними даними, серед можливих цілей фігурують об’єкти підключення трьох діючих атомних станцій до енергосистеми. Їх пошкодження може призвести до зупинки АЕС та серйозних наслідків для енергопостачання країни.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося про те, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

Читайте також:

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред