'В найближчим дні': де можуть відбутися переговори Зеленського і Фіцо - ЗМІ

Коротко:
- Наразі триває пошук дати для переговорів між Україною та Словаччиною
- Переговори між Фіцо та Зеленським можуть відбутись під час форуму в Давосі
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у найближчі дні. Про це він повідомив словацькому виданню iRozhlas.
"Ми шукаємо іншу дату, яка повинна бути в найближчі кілька днів", - відповів Фіцо не вказавши додаткових деталей.відео дня
Він зазначив, що як тільки буде визначена дата, про неї негайно повідомлять, а також нададуть інформацію про місце проведення зустрічі.
За інформацією джерела "РБК-Україна", серед можливих локацій для зустрічі Зеленського та Фіцо обговорюється Давос. Це була пропозиція зі словацької сторони. У Давосі 20 січня розпочнеться ювілейний 55-й Всесвітній економічний форум.
Переговори Зеленського і Фіцо - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну заяву щодо президента України, назвавши Володимира Зеленського "жебраком" та "шантажистом".
Пізніше Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону для обговорення, зокрема, питань газопостачання.
Водночас президент України Володимир Зеленський коментуючи заяви Фіцо підкреслив, що будь-які дискусії щодо нормалізації відносин з Росією є неприпустимими.
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Хто такий Роберт Фіцо
Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.
У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.
Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.
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