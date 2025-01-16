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"В найближчим дні": де можуть відбутися переговори Зеленського і Фіцо - ЗМІ

Юрій Берендій
16 січня 2025, 19:14
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Словацька сторона пропонує провести переговори між Україною та Словаччиною під час саміту у Давосі 20 січня, зазначають ЗМІ.
'В найближчим дні': де можуть відбутися переговори Зеленського і Фіцо - ЗМІ
Стало відомо де можуть відбутись переговори Зеленського та Фіцо - ЗМІ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

  • Наразі триває пошук дати для переговорів між Україною та Словаччиною
  • Переговори між Фіцо та Зеленським можуть відбутись під час форуму в Давосі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у найближчі дні. Про це він повідомив словацькому виданню iRozhlas.

"Ми шукаємо іншу дату, яка повинна бути в найближчі кілька днів", - відповів Фіцо не вказавши додаткових деталей.

відео дня

Він зазначив, що як тільки буде визначена дата, про неї негайно повідомлять, а також нададуть інформацію про місце проведення зустрічі.

За інформацією джерела "РБК-Україна", серед можливих локацій для зустрічі Зеленського та Фіцо обговорюється Давос. Це була пропозиція зі словацької сторони. У Давосі 20 січня розпочнеться ювілейний 55-й Всесвітній економічний форум.

'В найближчим дні': де можуть відбутися переговори Зеленського і Фіцо - ЗМІ
Газопроводи з Росії до ЄС / Інфографіка: Главред

Переговори Зеленського і Фіцо - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну заяву щодо президента України, назвавши Володимира Зеленського "жебраком" та "шантажистом".

Пізніше Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону для обговорення, зокрема, питань газопостачання.

Водночас президент України Володимир Зеленський коментуючи заяви Фіцо підкреслив, що будь-які дискусії щодо нормалізації відносин з Росією є неприпустимими.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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