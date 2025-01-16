'В найближчим дні': де можуть відбутися переговори Зеленського і Фіцо - ЗМІ

Словацька сторона пропонує провести переговори між Україною та Словаччиною під час саміту у Давосі 20 січня, зазначають ЗМІ.

https://glavred.net/ukraine/v-blizhayshie-dni-gde-mogut-sostoyatsya-peregovory-zelenskogo-i-fico-smi-10631285.html Посилання скопійоване

Стало відомо де можуть відбутись переговори Зеленського та Фіцо - ЗМІ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Наразі триває пошук дати для переговорів між Україною та Словаччиною

Переговори між Фіцо та Зеленським можуть відбутись під час форуму в Давосі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у найближчі дні. Про це він повідомив словацькому виданню iRozhlas.

"Ми шукаємо іншу дату, яка повинна бути в найближчі кілька днів", - відповів Фіцо не вказавши додаткових деталей. відео дня

Він зазначив, що як тільки буде визначена дата, про неї негайно повідомлять, а також нададуть інформацію про місце проведення зустрічі.

За інформацією джерела "РБК-Україна", серед можливих локацій для зустрічі Зеленського та Фіцо обговорюється Давос. Це була пропозиція зі словацької сторони. У Давосі 20 січня розпочнеться ювілейний 55-й Всесвітній економічний форум.

Газопроводи з Росії до ЄС / Інфографіка: Главред

Переговори Зеленського і Фіцо - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну заяву щодо президента України, назвавши Володимира Зеленського "жебраком" та "шантажистом".

Пізніше Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону для обговорення, зокрема, питань газопостачання.

Водночас президент України Володимир Зеленський коментуючи заяви Фіцо підкреслив, що будь-які дискусії щодо нормалізації відносин з Росією є неприпустимими.

Інші новини:

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред