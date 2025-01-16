Один з мобільних операторів підвищує ціни: коли та наскільки здорожчають послуги

Коротко:
- Оператор закриває тариф Vodafone SuperNet Pro 2019
- Власники тарифу будуть переведені на дорожчий
- З 30 січня очікується підвищення цін на низку тарифів Vodafone
З 18 березня мобільний оператор зв'язку Vodafone закриває тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, через що абонентів переведуть на Vodafone SuperNet Pro, який коштуватиме дорожче.
Як повідомили у компанії, саме переведення для користувачів буде безкоштовним, однак за новий тариф їм доведеться платити на 20 гривень більше, тобто не 230, а 250 гривень щомісяця.
Тариф включає:
- 22 ГБ інтернету
- безліміт у мережі
- 150 хв по Україні
- 50 хв у 16 країн
"Якщо у вас підключена послуга Рік без абонплат, вона зберігається до закінчення терміну її дії. Однак ви отримуватимете пакет послуг вже вашого нового тарифу. Протягом 3 днів після зміни тарифу дзвінки в мережі будуть безкоштовними без додаткового поповнення, вартість інтернету: 15 грн за кожні 200 МБ (в межах 20 пакетів до кінця доби)", - уточнили у Vodafone.
Водночас не лише користувачі Vodafone SuperNet Pro 2019 зіткнуться із подорожчанням послуг зв'язку. З 30 січня Vodafone змінює вартість тарифів:
- SuperNet Start - на 60 гривень, до 260 гривень/місяць;
- Vodafone SuperNet Pro – на 60 гривень, до 340 гривень/місяць;
- Vodafone SuperNet Unlim – на 60 гривень, до 470 гривень/4 тижні;
- Joice – на 60 гривень, до 260 гривень/місяць;
- Vodafone Light+ – на 40 гривень, до 185 гривень/4 тижні;
- Turbo 2023 – на 70 гривень, до 250 гривень/4 тижні;
- Joice Start 2023 – на 60 гривень, до 260 гривень/4 тижні;
- Vodafone SuperNet Start 2019 – на 65 гривень, до 260 гривень/місяць;
- Vodafone SuperNet Turbo 2019 – на 50 гривень, до 250 гривень/місяць;
- Joice Pro 2023 – на 60 гривень, до 320 гривень/4 тижні;
- Joice Max 2023 – на 60 гривень, до 390 гривень/4 тижні.
Зростання цін в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ціни на яблука в Україні досягли рекорду за останні 8 років і продовжують зростати. 11 січня якісне яблуко з українських господарств надходило у продаж у діапазоні 25-32 грн/кг.
Раніше стало відомо, що в Україні ціни на багато овочів знову пішли вгору. Почалася чергова хвиля зростання цін на тепличні огірки, які підскочили до 110-170 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше його продавали по 80-85.
Напередодні повідомлялося, що в Україні темпи зростання цін за підсумками 2024-го досягли 12%. Найбільше подорожчали серед продуктів харчування овочі, масло та соняшникова олія.
Інші новини:
- Долар "полетить" вгору: економіст спрогнозував, яким буде курс у 2025 році
- Без порога 150 євро: на посилки з іноземних маркетплейсів хочуть ввести податок
- Світло по 6 гривень за кіловат-годину: у Міненерго розповіли, чи зросте тариф
Що відомо про компанію Vodafone
Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред