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Один з мобільних операторів підвищує ціни: коли та наскільки здорожчають послуги

Анна Косик
16 січня 2025, 10:03
248
Підвищення цін на послуги пов'язане, зокрема, із закриттям одного з популярних тарифів.
телефон, Vodafone
Vodafone підвищує вартість одразу декількох тарифів / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/VFUkraine

Коротко:

  • Оператор закриває тариф Vodafone SuperNet Pro 2019
  • Власники тарифу будуть переведені на дорожчий
  • З 30 січня очікується підвищення цін на низку тарифів Vodafone

З 18 березня мобільний оператор зв'язку Vodafone закриває тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, через що абонентів переведуть на Vodafone SuperNet Pro, який коштуватиме дорожче.

Як повідомили у компанії, саме переведення для користувачів буде безкоштовним, однак за новий тариф їм доведеться платити на 20 гривень більше, тобто не 230, а 250 гривень щомісяця.

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Тариф включає:

  • 22 ГБ інтернету
  • безліміт у мережі
  • 150 хв по Україні
  • 50 хв у 16 країн

"Якщо у вас підключена послуга Рік без абонплат, вона зберігається до закінчення терміну її дії. Однак ви отримуватимете пакет послуг вже вашого нового тарифу. Протягом 3 днів після зміни тарифу дзвінки в мережі будуть безкоштовними без додаткового поповнення, вартість інтернету: 15 грн за кожні 200 МБ (в межах 20 пакетів до кінця доби)", - уточнили у Vodafone.

Водночас не лише користувачі Vodafone SuperNet Pro 2019 зіткнуться із подорожчанням послуг зв'язку. З 30 січня Vodafone змінює вартість тарифів:

  • SuperNet Start - на 60 гривень, до 260 гривень/місяць;
  • Vodafone SuperNet Pro – на 60 гривень, до 340 гривень/місяць;
  • Vodafone SuperNet Unlim – на 60 гривень, до 470 гривень/4 тижні;
  • Joice – на 60 гривень, до 260 гривень/місяць;
  • Vodafone Light+ – на 40 гривень, до 185 гривень/4 тижні;
  • Turbo 2023 – на 70 гривень, до 250 гривень/4 тижні;
  • Joice Start 2023 – на 60 гривень, до 260 гривень/4 тижні;
  • Vodafone SuperNet Start 2019 – на 65 гривень, до 260 гривень/місяць;
  • Vodafone SuperNet Turbo 2019 – на 50 гривень, до 250 гривень/місяць;
  • Joice Pro 2023 – на 60 гривень, до 320 гривень/4 тижні;
  • Joice Max 2023 – на 60 гривень, до 390 гривень/4 тижні.

Зростання цін в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на яблука в Україні досягли рекорду за останні 8 років і продовжують зростати. 11 січня якісне яблуко з українських господарств надходило у продаж у діапазоні 25-32 грн/кг.

Раніше стало відомо, що в Україні ціни на багато овочів знову пішли вгору. Почалася чергова хвиля зростання цін на тепличні огірки, які підскочили до 110-170 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше його продавали по 80-85.

Напередодні повідомлялося, що в Україні темпи зростання цін за підсумками 2024-го досягли 12%. Найбільше подорожчали серед продуктів харчування овочі, масло та соняшникова олія.

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Що відомо про компанію Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

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