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Відключення світла повернуться: стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки

Альона Вороніна
16 січня 2025, 10:19
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Лютий в Україні може бути складним: якщо будуть сильніші морози, можуть знову початися відключення електроенергії.
Відключення світла повернуться: стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки
Стало відомо, коли можуть повернутися графіки відключення світла/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Основні тези Харченка:

  • Лютий може бути складним для українців
  • Якщо в лютому будуть морози -5 і нижче, то можуть повернутися відключення світла

Якщо в лютому в Україні будуть сильніші морози і температура повітря опускатиметься нижче, ніж -5 градусів, то можуть повернутися графіки відключення світла.

Про це сказав директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ 24". Він зазначив, що варто бути готовими до всього, тому не варто зарікатися.

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"Знаєте, зарікатися не варто, бо з одного боку в нас є досвід, скажімо, минулого року, коли ми добре пройшли зиму, а потім росіяни знайшли таку шпарину в енергетичній перш за все частині нашої системи, і після цього були дуже складні і весна, і початок літа, нагадаю. Тому я би не зарікався, але з іншого боку ми йдемо, що називається, по своєму плану, ми йдемо в позитивному треку", – сказав Харченко.

За його словами, у разі посилення морозу в лютому можуть повернутися графіки відключення електроенергії.

"Так, лютий може бути дуже складним, і якщо будуть морози – буде складно. Якщо буде температура -5 і нижче – напевно що повернуться обмеження постачання електрики. Але у всьому іншому, повторюся, маємо резерви обладнання, маємо розуміння, що робити і як. Розуміємо, як протистояти цим а атакам, і, як бачите, на сьогодні це розуміння дає свої результати, підготовка, яка була проведена, дає результати", – зазначив Харченко.

Також він розповів, що російські окупанти не можуть уразити сховища газу в Україні, які розташовані на глибині півтора кілометри під землею, але намагаються бити по компресорних станціях та наземній інфраструктурі.

"А саме по собі сховище вразити на глибині півтора кілометри під землею нереально. Що вони намагаються зробити? Вони намагаються уразити компресорні станції та інфраструктуру, яка розташована на поверхні. Поки що суттєвого успіху не мали. І дійсно, я думаю, що якихось апокаліптичних результатів чекати не варто. Але з іншого боку – пошкодження відбуваються, і тут треба і зміцнювати захист – і це завдання абсолютно прозоре і зрозуміле і воно реалізується, тобто над ним працюють", – пояснив Харченко.

Александр Харченко
Харченко сказав, коли можуть повернутися відключення світла/ скрін

Дивіться коментар Харченка про ризик повернення графіків відключення світла:

Відключення світла в Україні – останні новини

Після атак країни-агресорки Росії по Україні в ніч на 15 січня, в Україні були введені екстрені вимкнення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діяли.

Як повідомляв Главред, під час удару в ніч на 15 січня РФ поцілила в об’єкти інфраструктури на Львівщині. Поруч з будинком, де впала ракета, утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.

Нагадаємо, понад 40 ракет та 70 дронів кошмарили Україну у середу – Зеленський розповів деталі атаки. Завдяки нашій ППО Україні вдалось зберегти роботу енергетичної системи.

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Хто такий Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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