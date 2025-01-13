Головна загроза для ЗСУ на Покровському напрямку: з'явився тривожний прогноз

ЗСУ необхідно стримати просування ворога з півночі від Курахового, впевнений Сергій Згурець.

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ЗСУ стримують наступ армії РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

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РФ намагається рухатися на захід у бік Андріївки

Ворог хоче вийти на трасу в напрямку Константинополя

Просування окупантів у районі Курахового сповільнилося після того, як противник зайняв Курахівську ТЕС і трубні заводи, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Навіть у зведеннях Генерального штабу Курахівський напрямок замінено на Покровський. Фактично, ця ділянка зараз тримається як Покровська", - зазначив він в ефірі "Еспресо".

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Водночас експерт упевнений у тому, що ЗСУ необхідно стримати просування ворога з півночі від Курахового.

Він говорить про те, що на сьогодні головне завдання для української армії - стримати просування противника з півночі від Курахового, де ворог намагається рухатися на захід у напрямку Андріївки.

"Далі, спускаючись на Андріївку, ворог може вийти на Константинополь. Ця траса додає ризиків українським військовим. ЗСУ потрібно зупиняти ворога на цьому напрямку, щоб він не міг просунутися далі", - додав Згурець.

/ Инфографика: Главред

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Раніше повідомлялося про те, що армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання.

Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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