Головна загроза для ЗСУ на Покровському напрямку: з'явився тривожний прогноз

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- РФ намагається рухатися на захід у бік Андріївки
- Ворог хоче вийти на трасу в напрямку Константинополя
Просування окупантів у районі Курахового сповільнилося після того, як противник зайняв Курахівську ТЕС і трубні заводи, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
"Навіть у зведеннях Генерального штабу Курахівський напрямок замінено на Покровський. Фактично, ця ділянка зараз тримається як Покровська", - зазначив він в ефірі "Еспресо".
Водночас експерт упевнений у тому, що ЗСУ необхідно стримати просування ворога з півночі від Курахового.
Він говорить про те, що на сьогодні головне завдання для української армії - стримати просування противника з півночі від Курахового, де ворог намагається рухатися на захід у напрямку Андріївки.
"Далі, спускаючись на Андріївку, ворог може вийти на Константинополь. Ця траса додає ризиків українським військовим. ЗСУ потрібно зупиняти ворога на цьому напрямку, щоб він не міг просунутися далі", - додав Згурець.
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Раніше повідомлялося про те, що армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч осіб.
Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання.
Нагадаємо, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.
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Хто такий Сергій Згурець
Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.
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