У прощальній промові в Білому домі Байден згадав Україну: що сказав

46-й президент США висловив сподівання, що досягнення його адміністрації збережуться на довгі роки.

https://glavred.net/world/v-proshchalnoy-rechi-v-belom-dome-bayden-upomyanul-ukrainu-chto-skazal-10631045.html Посилання скопійоване

Джо Байден згадав про Україну в прощальній промові / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне:

Байден розповів про досягнення своєї адміністрації

У прощальній промові Байден не згадав Трампа

Президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою в Овальному кабінеті Білого дому. Його термін на посаді лідера США закінчується 20 січня. У своїй промові Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень і того, як він "зміцнив НАТО".

"Україна вільна, ми випередили в конкуренції Китай і зробили багато іншого", - сказав він.

відео дня

46-й президент США висловив сподівання, що досягнення його адміністрації збережуться на довгі роки, передає CNN.

"Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяно, і воно буде рости і цвісти десятиліттями", - сказав він.

Байден перерахував деякі з досягнень свого президентства, включно зі зниженням цін на ліки для літніх людей, ухваленням законів про безпеку зброї та допомогою ветеранам в отриманні медичної допомоги.

Байден також похвалився зовнішньополітичними досягненнями і вказав на те, як він "зміцнив НАТО".

Водночас Байден вказав на "деякі речі, що викликають велику стурбованість".

"Сьогодні в Америці формується олігархія, що має величезне багатство, владу і вплив. Вона буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам та рівному шансу для кожного рухатися вперед", - застеріг президент.

Додамо, що, виголошуючи прощальну промову, Байден не назвав імені обраного президента Трампа.

Як відомо, інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня. Того дня Джо Байден залишить Білий дім, і в нього має в'їхати новий президент США.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена хоче використовувати заморожені російські активи як важіль тиску на Кремль.

Американські чиновники нібито переконують європейських партнерів підтримати виведення близько 300 млрд російських активів на новий депозитний рахунок і зробити їх переговорним аргументом на користь України. Зокрема, зняти ці гроші можна буде лише в рамках майбутньої мирної угоди.

За даними ЗМІ, команда новообраного президента США Дональда Трампа підтримує ідею адміністрації Байдена про конфіскацію заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів.

Інші новини:

Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред