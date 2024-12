Бойова операція біля Керчі та запрошення до НАТО: головні новини України (дайджест)

Новини України 9 грудня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

https://glavred.net/ukraine/boyova-operaciya-bilya-kerchi-ta-zaproshennya-do-nato-golovni-novini-ukrajini-daydzhest-10621157.html Посилання скопійоване

Головні новини України станом на 22:00 9 грудня / Колаж Главред, фото: Мыноборони РФ, скріншот із відео, УНІАН

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Падіння режиму Асада є поразкою Путіна - аналітики ISW

Падіння режиму диктатора Сирії Башара Асада є стратегічною політичною поразкою Кремля. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Росія втрутилася в сирійське питання у 2015 році, щоб захистити режим Асада після того, як у 2011 році почалися масові протести в рамках більш масштабного руху "Арабська весна".

відео дня

Як зазначають аналітики ISW, російський диктатор Володимир Путін давно розглядає "кольорові революції", що призвели до появи нових демократичних урядів у колишніх радянських республіках, як загрозу стабільності та безпеці власного режиму.

Окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області - Deep State

Російська окупаційна армія просунулася поблизу п'яти населених пунктів у Донецькій області.

Як повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState у ніч на 9 грудня, ворог просунувся у Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного.

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

Очільник Міноборони США Ллойд Остін та глава Міноборони України Рустем Умеров провели телефонну розмову. Міністри обговорили підготовку до чергового засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Про це повідомили на сайті Пентагону у неділю, 8 грудня.

За словами генерал-майора Пета Райдера, офіційного представника Міністерства оборони США, сторони зосередилися на двох ключових питаннях: ситуація на полі бою та допомога США.

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

Російські військові недавно просунулися вперед на головному українському виступі в Курській області на тлі боїв у цьому районі. Армія країни-агресорки Росії знову почала використовувати бронетранспортери та бронемашини, проводячи посилені атаки.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW). Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, які були опубліковані 8 грудня.

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

У ніч з 5 на 6 грудня СБУ провела унікальну спецоперацію "Sea Baby" в Керченській протоці. Морські дрони відпрацювали по російських вертольотах, літаках та катерах. Про це повідомила Служба безпеки України.

Група дронів вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися перехопити їх. Під час операції пілоти РФ, які очікували на легку здобич, стали жертвами морських дронів.

Графіки відключень світла змінили: у Києві та трьох областях світла буде менше

У понеділок, 9 грудня, у низці регіонів України змінили графіки відключення електроенергії. Зокрема, світло відключатимуть за іншими схемами в Києві та області, а також на Дніпропетровщині та в Одеській області.

"Від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень сьогодні", - повідомили у ДТЕК.

Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

Росія докладає значних зусиль для повної окупації українського Донбасу. Місто Покровськ залишається однією з основних перешкод для ворога. Про це пише Forbes.

За словами аналітика видання Девіда Акса, в останні тижні частини 90-ї гвардійської танкової дивізії РФ просунулися через село Жовте до Новопустинки. Росіяни створили вузький виступ у лінії оборони України, який дозволив російським військам наблизитись до Покровська на вісім кілометрів з півдня.

500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ

Країна-агресорка Росія минулого тижня запустила по Україні майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів і майже 20 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що для потужнішої відсічі російським окупантам наша держава потребує допомоги міжнародних партнерів, адже такий щоденний терор, який здійснює РФ проти України, не може залишатися проблемою одного народу.

Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів. На Запорізькому напрямку противник проводить ротаційні заходи особового складу. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У повідомленні йдеться, що саме на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках ворог здійснює ротацію військових підрозділів.

"Путін має думати, що настав час укласти мир, тому що він програв": Трамп зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський хоче укласти мир, і російський диктатор Володимир Путін "повинен думати, що настав час для цього, тому що він програв". Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The Post.

Трамп оприлюднив деталі своїх розмов зі світовими лідерами під час своєї першої закордонної поїздки після перемоги на президентських виборах у США. Зокрема, він сказав, про що йшлося під час тристоронньої зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським.

Обраний президент США заявив, що Зеленський "хоче укласти мир".

"Путін цього не хоче": Зеленський відповів, як може завершитися війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером німецької опозиції, кандидатом у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріхом Мерц, який прибув до Києва. Під час зустрічі глава Української держави відповів, зокрема, чи можливе заморожування війни, про яке напередодні заявляв обраний президент США Дональд Трамп, і як може завершитися війна в Україні. Про це повідомляє УНІАН.

Рішення ухвалив особисто Путін: у Кремлі зізнались, де сховався Асад

Сирійський диктатор Башар Асад отримав політичний притулок у Росії після падіння його режиму в Сирії. Це рішення особисто ухвалив лідер РФ Володимир Путін. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу, пишуть російські ЗМІ.

Пєсков відмовився розголошувати деталі щодо місцезнаходження Асада і заявив, що Кремль не зобов'язаний офіційно повідомляти про надання притулку сирійському диктатору.

РФ заявила про передачу Україні тіл загиблих під час падіння Іл-76: коментар штабу

Уповноважена з прав людини країни-агресора Росії Тетяна Москалькова вийшла із заявою про те, що РФ вже передала українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули на борту ІЛ-76 під час авіакатастрофи 24 січня 2024 року.

Як пишуть росЗМІ, у відповідь щодо передачі тіл загиблих у авіакатастрофі вона зазначила, що це відбулося за її прямої присутності.

Водночас на слова Москальськової вже відреагували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, що Україні й справді нещодавно передали останки загиблих, однак вони потребують додаткової ідентифікації.

"Немає сенсу говорити з Трампом": Зеленський обговорить з Байденом запрошення до НАТО

Україна наразі не може бути членом НАТО, але запрошення до Альянсу отримати може. Київ готовий розглянути пропозицію про розміщення іноземних військ на території країни до вступу в НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом у Києві.

Надання Україні далекобійної зброї: конкурент Шольца зробив позитивну заяву

Лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц повідомив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї. Про це Мерц сказав перед початком перемовин з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає Укрінформ.

Політик зауважив, що у Німеччині триває "дуже інтенсивна" дискусія щодо військової підтримки України. І зокрема того, які озброєння можна надавати Україні.

Мерц додав, що наразі є принциповий консенсус у тому, щоб і надалі надавати військову підтримку, щоб якомога швидше завершити цю війну.

Розміщення "Орешника" в Білорусі: в Україні рознесли Путіна і Лукашенка

Кремлівський диктатор Володимир Путін пообіцяв самопроголошеному президент Білорусі Олександру Лукашенку розмістити на території його країни ракетний комплекс "Орешник".

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що ця заява очільника країни-агресора Росії не більш ніж чергова страшилка. При цьому він переконаний, що вона спрацює, адже переконали його в цьому Кирієнко і Патрушев.

Україну накриє мокрий сніг: синоптикиня назвала дату

Погода в Україні в найближчі дні буде формуватися під впливом активного циклону, який зараз розвивається над Італією і зачепить також нашу країну.

У вівторок, 10 грудня, в Україну прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем. Про такі погодні умови попередила синоптикиня Наталія Діденко.

Також вона зазначила, що вітер східного та південно-східного напрямків буде помірний, часом рвучкий.

В Україні можуть з'явитись війська західних країн: в чому полягатиме їх місія

Введення військових контингентів із західних країн, раніше ініційоване президентом Франції Еммануелем Макроном розглядається як один із можливих варіантів гарантування стабільності та безпеки України. Цей крок може стати важливим елементом не лише для стримування агресора, а й для забезпечення довготривалого миру в регіоні.

Главред зібрав головне, що варто знаки про ймовірність введення військ західних союзників до України для гарантування безпеки.

Двоє львівських суддів вимагали 1 млн доларів хабаря: НАБУ викрило посадовців

НАБУ та САП викрили чинного та колишнього голів Господарського суду Львівської області на вимаганні від представника приватної компанії хабаря у розмірі $1 млн. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

У повідомленні йдеться, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

Україна могла вперше вдарити "довгими Нептунами" по цілях РФ: що відомо - ЗМІ

Міноборони Великої Британії у своєму розвідувальному огляді від 9 грудня 2024 року повідомило про успішний удар Сил оборони України по позиції російської ППО в тимчасово окупованому Криму 29 листопада. Як наголошують аналітики видання Defense Express, даний звіт розвідки несе додаткову цінність одразу в кількох площинах.

Зазначається, що на місці знищеного комплексу С-400 зафіксовані кратери діаметром 13,5 метрів, сліди вторинної детонації та залишки системи ППО.

Крім того, це вже другий результативний удар по російських С-400 за листопад: попередній мав місце 23 листопада в Курській області.

Обмеження будуть жорсткими: графік вимкнення світла на 10 грудня

В Україні у вівторок, 10 грудня, будуть діяти більш жорсткі графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження будуть застосовані з 7:00 до 22:00. Графіки вимкнення світла для побутових споживачів будуть діяти з такими обмеженнями:

з 7:00 до 8:00 - одна черга;

з 8:00 до 19:00 - дві черги;

з 19:00 до 22:00 - одна черга.

"РФ вже на етапі підготовки": експерт попередив про загрозу застосування "Орешника"

Російські війська, ймовірно, готують новий масований удар по Україні найближчим часом. Про це розповів військовий експерт Іван Ступак у коментарі для РБК-Україна.

Експерт закликав усіх громадян бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Коментуючи попередження посольства Сполучених Штатів про "збільшення загроз" атак Росії на українську інфраструктуру, Ступак зазначив, що США не озвучують подібні сигнали без серйозних підстав.

Він додав, що зазвичай Росія повідомляє США про те, що планує використати для удару по Україні балістичні ракети.

Окупанти створюють плацдарм на Харківщині: ситуація змінюється - 3 ОШБр

Армія країни-агресора Росії на Харківському напрямку захопили два населених пункти, де починає створювати плацдарм. Про це в етері "Суспільного" заявив командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов.

За його словами, мова йде про села Першотравневе та Вишневе. Дії окупантів на Харківщині також вказують на те, що вони намагаються відкинути Сили оборони за природній рубіж річки Оскіл.

В Україні готують зустріч щодо закінчення війни: у Зеленського розкрили деталі

Україна формує перелік партнерів для участі в робочій групі, яка займатиметься посиленням обороноздатності країни та узгодженням позицій щодо дипломатичного завершення війни. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає "Європейська правда".

За словами Никифорова, Київ залучає ключових європейських партнерів і США, які здатні надати максимальну підтримку Україні.

Потужний циклон мчить до України, регіони накриє мокрим снігом: відома дата

Погода в Україні 10 грудня буде дощовою та сніговою. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до України наближається активний циклон. 10 грудня очікується мокрий сніг з дощем. Може бути рвучкий вітер.

Температура повітря очікується протягом дня вівторка в межах 0-3 градусів тепла, у центральній частині та на Донеччині +2+5 градусів, на півдні України +6+9, а в Криму навіть до +10+15 градусів.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Одне з питань стосувалось якості підготовки воїнів, що потребує змін.

"Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці. Дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь ... Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців", - сказав Зеленський.

Наразі не відомо, скільки російських військових перебувало у Сирії. Ймовірно, говориться про контингент кількістю декілька тисяч. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак у коментарі РБК-Україна.

За його словами, наразі дійсно є побоювання, що РФ може перекинути з Сирії до України свою авіакомпоненту. Однак щодо кількості цих військ достеменно не відомо.

Підрив начальника Оленівської колонії в Донецьку: нові деталі зухвалої операції

9 грудня в тимчасово окупованому Донецьку було підірвано автомобіль, у якому перебував Сергій Євсюков, начальник Оленівської колонії, відомої через теракт проти українських полонених. Унаслідок вибуху Євсюков загинув, а його дружина, яка також була в автівці, отримала тяжкі поранення. Колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив, що дружина Євсюкова працює в так званому "міністерстві внутрішніх справ ДНР" і теж причетна до репресій.

Обов'язкова накопичувальна пенсія в Україні: хто і коли зможе отримати гроші

В Україні буде впроваджений обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи. Мінсоцполітики оприлюднило відповідний законопроект. Про це повідомляє Економічна правда.

Накопичувальний рівень пенсійної системи планують запровадити вже з 1 січня 2026 року. Таким чином, виплати будуть залежати від того, скільки людина накопичила на своєму індивідуальному пенсійному рахунку, який буде відкритий для кожного працюючого українця. Роботодавці та держава будуть поповнювати цей рахунок щомісяця.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред