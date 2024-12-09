Росіяни наближаються до Покровська 'не з позиції сили': у Forbes розкрили план РФ

Аналітик Девід Акс зазначив, що неясно, чи вистачить у Росії ресурсів для наступу на Покровськ.

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Росіяни наближаються до оточення Покровська / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Покровськ є однією з основних перешкод для повної окупаці Донбасу Росією

Росіяни наблизилися до Покровська на 8 км з півдня

Росія планує оточити місто, захопивши Новотроїцьке і Українку

Росія докладає значних зусиль для повної окупації українського Донбасу. Місто Покровськ залишається однією з основних перешкод для ворога. Про це пише Forbes.

За словами аналітика видання Девіда Акса, в останні тижні частини 90-ї гвардійської танкової дивізії РФ просунулися через село Жовте до Новопустинки. Росіяни створили вузький виступ у лінії оборони України, який дозволив російським військам наблизитись до Покровська на вісім кілометрів з півдня.

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"Якщо росіяни мають намір оточити і відрізати Покровськ, а не атакувати його безпосередньо – а є безліч доказів того, що план саме такий, – то недавнє просування має ключове значення. Наступним логічним кроком 90-ї гвардійської танкової дивізії та сусідніх підрозділів буде розширення виступу за рахунок захоплення Новотроїцька і, ще далі на південь, Українки", - припустив Акс.

Крім цього, таке розширення виступу загрожує лініям постачання ЗСУ у районі населених пунктів Зоря і Солнцевка, на південь від виступу.

Однак, як зазначив аналітик, неясно, чи мають росіяни достатньо ресурсів для реалізації цього плану. Найкращі війська та техніка Росії задіяні на інших напрямках, зокрема в Курську, де вони зазнають значних втрат. Це створює проблеми для наступу на Покровськ.

"Росіяни підходять до міста не з позиції великої сили", - пише Девід Акс.

Росія стикається з серйозними проблемами у постачанні та забезпеченні своїх військ. Акс наголосив, що запаси Кремля сучасної техніки, зокрема танків та бойових машин, наближаються до виснаження. Тому окупанти змушені використовувати менш ефективні засоби для наступу, такі як пікапи та фургони.

"Ситуація у Сирії змусила Росію перекинути тисячі російських військовослужбовців і значну кількість сучасної техніки на бази вздовж сирійського узбережжя та поставила президента Росії Володимира Путіна в незручне становище якраз у той момент, коли Путін повинен був проєктувати силу й упевненість на війська, що готуються до наступу на Покровськ", - додав аналітик.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуаця поблизу Покровська - останні новини

Нагадаємо, лідер РФ Володимир Путін доручив російським військам захопити всі території Донецької та Луганської областей до кінця січня 2025 року. Однак, за словами Михайла Самуся, попри пришвидшення темпів просування, окупаційні війська "застрягли" у Покровську.

Також окупанти захопили Новопустинку і нарощують сили для окупації Покровська. Вони також намагаються захопити Новотроїцьке і мають певні успіхи в Пушкіно.

Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються просунутись на Покровському напрямку, розпочавши бої за селище Шевченко, що на підступах до Покровська. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що ворог активно використовує піхоту для штурму, маневруючи ярами та балками.

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