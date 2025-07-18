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У НАТО б'ють на сполох: Альянс попередив про загрозу війни з РФ і Китаєм, деталі

Андрій Ганчук
18 липня 2025, 21:14
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У Сполучених Штатів і Європи є максимум 1,5 року для підготовки до війни, вважає головком силами НАТО в Європі.
Сі Цзіньпін і Путін
Китай може напасти на Тайвань, а Путін на НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

  • Європі та США треба готуватися до війни з Китаєм і РФ
  • Китай може напасти на Тайвань і підбити РФ атакувати НАТО
  • 2027-й може стати роком великої кризи

Європі та США слід активно готуватися до майбутньої війни проти Китаю і Росії. У 2027 році очікується велика криза. Лідер КНР Сі Цзіньпін може змусити Володимира Путіна атакувати Європу, і поки НАТО відбиватиме атаку, китайські війська нападуть на Тайвань. Є лише 1,5 року, щоб підготуватися до такого сценарію. Про це заявив головнокомандувач сил НАТО в Європі Алекс Гринкевич.

Як повідомляє Bild, Гринкевич вважає, що Сі, плануючи атаку на Тайвань, спробує відвернути Захід від Тихоокеанського регіону. І таким відволіканням може стати атака РФ на країни НАТО.

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"ЄС і США мають лише 18 місяців, щоб підготуватися до глобального військового конфлікту з Китаєм і Росією", - підкреслили журналісти.

У НАТО б'ють на сполох: Альянс попередив про загрозу війни з РФ і Китаєм, деталі
Що потрібно знати про Тайвань / Інфографіка: Главред

Загроза війни Росії проти НАТО - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що РФ, можливо, за 5-7 років нападе на одну з країн Альянсу. Колективному блоку безпеки Заходу треба готуватися до різних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Вони дійшли такого висновку після того, як Трамп припустив, що Путіна "цікавить" не лише Україна.

Китай може напасти на Тайвань, а щоб відвернути увагу від своєї агресії, підбити Росію на атаку НАТО, попередив Марк Рютте. У відповідь у Путіна вибухнули так званими погрозами і дивними звинуваченнями.

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Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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