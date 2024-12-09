Дрони 'Sea Baby' влаштували 'пекло' вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

Російські пілоти, очікуючи легку здобич, стали мішенями для дронів, розповіли в СБУ.

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Українські дрони потужно відпрацювали в Керченській протоці / Колаж: Главред, фото: СБУ, скріншот з відео

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СБУ провела спецоперацію дронами "Sea Baby" в Керченській протоці

Морські дрони атакували російські вертольоти, літаки та патрульні катери "Раптор"

У РФ є загиблі та пораненні, вертольоти та баржа мають пошкодження

У ніч з 5 на 6 грудня СБУ провела унікальну спецоперацію "Sea Baby" в Керченській протоці. Морські дрони відпрацювали по російських вертольотах, літаках та катерах. Про це повідомила Служба безпеки України.

Група дронів вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися перехопити їх. Під час операції пілоти РФ, які очікували на легку здобич, стали жертвами морських дронів.

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"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь", - зазначили в СБУ.

У СБУ підкреслили, що новітні "Sea Baby" були оснащені крупнокаліберними кулеметами з автоматичним наведенням і автозахопленням цілей. В результаті перехопленого радіообміну стало відомо, що на бортах вертольотів є загиблі та поранені, а самі вертольоти зазнали значних пошкоджень і потребують капітального ремонту.

Крім того, морські дрони СБУ вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Його росіяни безуспішно намагаються відновити після підривів, здійснених українськими спецслужбами.

"Sea Baby" - це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", - розповіли в 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Дивіться відео спецоперації СБУ за допомогою дронів "Sea Baby":

Спецоперація СБУ / Фото: скріншот

Український дрон "Sea Baby" / Инфографика Гравреда

Операції СБУ та ГУР проти РФ - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня українські безпілотники завдали удару по військовому аеродрому "Борісоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Атака була спрямована на склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також на місця зберігання авіаційного пального.

Також у ніч на 21 вересня дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та ракетами в Тверській області РФ і аеродром "Шайковка". У результаті удару по 23-му арсеналу Міноборони РФ у Тверській області почалася детонація. на складі зберігалося озброєння для ракетних комплексів "Іскандер" і "Точка-У".

Як повідомляв Главред, третина об'єктів паливного сектору Росії, які постачають паливо окупаційним військам, пошкоджена внаслідок українських спецоперацій. Преставник ГУР Андрій Юсов зазначив, що відновлення цих об'єктів ускладнене через проблеми з імпортом обладнання через санкції.

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Дрони Sea Baby - що про них відомо Sea Baby (у перекладі з англійської - "Морський малюк") - це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат. Дрон розроблено під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За версією Служби безпеки України, ідея створення безпілотних ударних дронів належить бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передає Вікіпедія. Перші моделі були створені до липня 2022 року в колаборації з фахівцями ВМСУ та приватною компанією. Пізніше в СБУ вирішили розробляти безпілотники самостійно, результатом чого став Sea Baby, а ця приватна компанія пізніше створила безпілотний надводний апарат "MAGURA" для ГУР. 6 березня 2024 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич презентував перший із БНА з назвою "Авдіївка", який став потужнішим за минулі зразки. У СБУ розповіли, що цей безпілотник багаторазовий і має власне озброєння, за допомогою якого може вражати цілі та допомагати дешевшим безпілотникам. СБУ активно застосовували дрони Sea Baby проти російських окупантів у Чорному морі. 17 липня 2023 року два дрони Sea Baby атакували Кримський міст. 14 вересня 2023 року, ймовірно, було уражено малий ракетний корабель "Самум". Пізніше з'явилося відео буксирування корабля з помітним креном. У жовтні 2023 року пошкодження від атаки Sea Baby зазнали патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", а в грудні - гідрографічний катер "Володимир Козицький".

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