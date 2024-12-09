Україну накриє мокрий сніг: синоптикиня назвала дату

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 10 грудня
- Скільки градусів будуть показувати стовпчики термометрів
Погода в Україні в найближчі дні буде формуватися під впливом активного циклону, який зараз розвивається над Італією і зачепить також нашу країну.
У вівторок, 10 грудня, в Україну прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем. Про такі погодні умови попередила синоптикиня Наталія Діденко.
Також вона зазначила, що вітер східного та південно-східного напрямків буде помірний, часом рвучкий.
"Температура повітря очікується протягом дня вівторка в межах 0-3 градусів тепла, у центральній частині та на Донеччині +2…+5 градусів, на півдні України +6…+9, а в Криму навіть до +10…+15 градусів", – повідомила Діденко.
Погода в Києві 10 грудня
У столиці України 10 грудня передбачається погода із мокрим снігом, часом дощем і поривчастим вітром.
Вночі та вдень температура повітря в Києві буде приблизно однаковою і триматиметься на рівні близько нуля.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що Україну накриє сніг, дощі та аномальне тепло – синоптик сказав, коли потеплішає до +14. Протягом наступного тижня в Україні очікується нестабільна та незвично тепла для цієї пори року погода.
Також раніше повідомлялося, що буде похолодання, сніг та дощі – стало відомо, коли в Україні різко зміниться погода. Синоптики попереджають про те, що 9 грудня на дорогах буде дуже слизько.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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