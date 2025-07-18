Україна отримає системи ППО і не тільки: які країни готові купити зброю

Що відомо:
- Україна отримає американську зброю, за яку заплатить Європа
- 7 країн Європи та Канада підтримали ініціативу
- Україна отримає системи ППО, боєприпаси та інше обладнання
Україна отримає американську зброю, яку купуватимуть європейські країни. До відповідної ініціативи долучились вже 7 країн Європи та Канада. Про це повідомляє пресслужба НАТО, повідомляє Liga.net.
Зброю будуть купувати для України за угодою, укладеною президентом США Дональдом Трампом та генсекретарем НАТО Марком Рютте.
Країни, які зобов'язались підтримати ініціативу:
- Німеччина,
- Норвегія,
- Данія,
- Нідерланди,
- Швеція,
- Великобританія,
- Фінляндія,
- Канада.
Очікується, що згодом до ініціативи доєднається більше членів НАТО.
Як зазначається, Україна зможе отримати системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання. Ця угода - новий підхід до постачання військової підтримки.
"Угода між генеральним секретарем НАТО Рютте і президентом Трампом є важливою віхою в забезпеченні України військовими ресурсами, необхідними для захисту від Росії. Європейські члени НАТО і Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні, а НАТО координуватиме постачання, зокрема через [місію] NSATU", – йдеться у повідомленні.
Передача Україні зброї - останні новини
Раніше стало відомо, що Франція, Італія і Чехія не братиме участь у новій ініціативі, згідно з якою країни НАТО купуватимуть американську зброю для України.
Напередодні командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що наразі ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва.
Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву.
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