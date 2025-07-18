Україна отримає системи ППО і не тільки: які країни готові купити зброю

Вже 7 країн Європи та Канада підтримали ініціативу. Згодом їх може стати більше.

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Україна отримає американську зброю / Колаж: Главред, фото: defence.gov, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Що відомо:

Україна отримає американську зброю, за яку заплатить Європа

7 країн Європи та Канада підтримали ініціативу

Україна отримає системи ППО, боєприпаси та інше обладнання

Україна отримає американську зброю, яку купуватимуть європейські країни. До відповідної ініціативи долучились вже 7 країн Європи та Канада. Про це повідомляє пресслужба НАТО, повідомляє Liga.net.

Зброю будуть купувати для України за угодою, укладеною президентом США Дональдом Трампом та генсекретарем НАТО Марком Рютте.

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Країни, які зобов'язались підтримати ініціативу:

Німеччина,

Норвегія,

Данія,

Нідерланди,

Швеція,

Великобританія,

Фінляндія,

Канада.

Очікується, що згодом до ініціативи доєднається більше членів НАТО.

Як зазначається, Україна зможе отримати системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання. Ця угода - новий підхід до постачання військової підтримки.

"Угода між генеральним секретарем НАТО Рютте і президентом Трампом є важливою віхою в забезпеченні України військовими ресурсами, необхідними для захисту від Росії. Європейські члени НАТО і Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні, а НАТО координуватиме постачання, зокрема через [місію] NSATU", – йдеться у повідомленні.

Передача Україні зброї - останні новини

Раніше стало відомо, що Франція, Італія і Чехія не братиме участь у новій ініціативі, згідно з якою країни НАТО купуватимуть американську зброю для України.

Напередодні командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що наразі ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва.

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву.

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