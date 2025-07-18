У співачки Алсу горе в родині: що сталося

Брат популярної в РФ співачки Алсу виявився банкрутом і має величезні борги.

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Співачка Алсу все ще "вариться" в розлученні з Абрамовим / Колаж Главред, фото Instagram/alsou

Коротко:

Що сталося в родині Алсу

Що очікує на її рідного брата

У брата російської співачки Алсу - великі неприємності. Зокрема, як пишуть російські пропагандисти, у нього величезні борги, які вимірюються сотнями мільйонів рублів.

З компанії брата Алсу Руслана Сафіна продовжують списувати борги.

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У січні 2025 року ЗМІ повідомляли, що компанія ТОВ "АНСИСТЕМС", засновником якої є брат співачки Алсу Руслан Сафін, заборгувала 665 мільйонів рублів (8 млн доларів). Основну частину боргів становили зобов'язання за кредити перед банками.

Алсу / Instagram

Сам Сафін був визнаний банкрутом ще 2023 року - у нього вилучили котедж у Підмосков'ї і навіть дорогий годинник, який пустили з молотка.

Частину боргів компанія брата Алсу погашає - згідно з ФССП, було завершено виконавчі провадження на суму 116 мільйонів рублів. Однак це не заважає з'являтися все новим боргам - у тій самій базі приставів останній з'явився в липні 2025 року. Наразі сума заборгованості становить 156,7 мільйонів рублів.

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Як раніше писав Главред, співачка Алсу уклала мирову угоду з колишнім чоловіком Яном Абрамовим. Про це повідомив її адвокат Андрій Крючков у бесіді з російським пропагандистським каналом.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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