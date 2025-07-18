У співачки Алсу горе в родині: що сталося

Коротко:
- Що сталося в родині Алсу
- Що очікує на її рідного брата
У брата російської співачки Алсу - великі неприємності. Зокрема, як пишуть російські пропагандисти, у нього величезні борги, які вимірюються сотнями мільйонів рублів.
З компанії брата Алсу Руслана Сафіна продовжують списувати борги.
У січні 2025 року ЗМІ повідомляли, що компанія ТОВ "АНСИСТЕМС", засновником якої є брат співачки Алсу Руслан Сафін, заборгувала 665 мільйонів рублів (8 млн доларів). Основну частину боргів становили зобов'язання за кредити перед банками.
Сам Сафін був визнаний банкрутом ще 2023 року - у нього вилучили котедж у Підмосков'ї і навіть дорогий годинник, який пустили з молотка.
Частину боргів компанія брата Алсу погашає - згідно з ФССП, було завершено виконавчі провадження на суму 116 мільйонів рублів. Однак це не заважає з'являтися все новим боргам - у тій самій базі приставів останній з'явився в липні 2025 року. Наразі сума заборгованості становить 156,7 мільйонів рублів.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше писав Главред, співачка Алсу уклала мирову угоду з колишнім чоловіком Яном Абрамовим. Про це повідомив її адвокат Андрій Крючков у бесіді з російським пропагандистським каналом.
Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.
Вас також може зацікавити:
- Алсу застукали в обіймах одруженого чоловіка в лісі
- Алсу програла в суді колишньому чоловікові: що вона вимагала
- Алсу уклала "мирову" з колишнім чоловіком Абрамовим
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред