Графіки відключень поступово скорочуються, але є новий ризик - Колісник

На фоні зниження температури енергетики намагаються балансувати систему.

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Окрім обстрілів на ситуацію в енергосистемі впливає зниження температури / Колаж: Главред, фото: Сили Оборони Півдня, facebook.com/dtekdnem

Що сказав Колісник:

Графіки відключень досі не скасовують через ворожі обстріли

Україна відновлює систему за рахунок допомоги партнерів

Нові обстріли РФ стануть вирішальним фактором скорочення відключень

В Україні щодня застосовуються графіки відключення електроенергії через енергетичний терор та обстріли об'єктів інфраструктури країни-агресора Росії. Про це в етері телемарафону розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, енергетики працюють над оперативним відновленням пошкоджених об'єктів, зокрема залучаючи підтримку партнерів і намагаються підтримувати баланс системи.

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"Ми можемо бачити стан енергосистеми за рахунок тих черг і графіків, які застосовуються. За результатом ефективних і постійних ремонтів, які наразі відбуваються, ми бачимо, що графіки поступово скорочуються", - наголосив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

При цьому Колісник попередив, що новий ризик для посилення обмежень завжди існує через ймовірність обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури ворогом.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що графіки відключення світла в Україні застосовуються через складну ситуацію в енергосистемі після ударів країни-агресорки Росії. Скасування цих графіків залежить від того, якою буде ситуація з безпекою для ремонтних бригад.

Напередодні науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев спрогнозував, що є висока ймовірність того, що впродовж зими час від часу українці будуть стикатися з відключеннями від 4 до 8 годин за графіком на день.

Нагадаємо, іноземна преса писала, що останні ракетні атаки Росії 17 та 28 листопада по енергетичній інфраструктурі України значно погіршили ситуацію в енергосистемі. Ризик тривалих відключень світла в розпал зими збільшився.

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Хто такий Микола Колісник? Микола Колісник - заступник Міністра енергетики України. Останні 6 років обіймав керівні посади в Міністерстві енергетики. Працював над імплементацією європейського законодавства, зокрема регламентів та директив ЄС, про безпеку постачання природного газу, щодо добового балансування на ринку природного газу, імплементації технічних регламентів якості світлих нафтопродуктів, координував співпрацю з Центром енергетичної безпеки НАТО щодо посилення безпеки об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, пише Міністерство енергетики України.

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