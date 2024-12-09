"Путін має думати, що  настав час укласти мир, тому що він програв": Трамп зробив заяву

Після втрати Росією 700 тисяч людей у війні проти України, для Путіна настав час думати про укладення миру, зазначив Трамп.

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Путін має думати, що настав час укласти мир, тому що він програв, зазначив Трамп/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін з відео YouTube

Основні тези Трампа:

Зеленський "хоче укласти мир"

Путін повинен думати, що настав час укласти мир, тому що він програв

Президент України Володимир Зеленський хоче укласти мир, і російський диктатор Володимир Путін "повинен думати, що настав час для цього, тому що він програв". Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The Post.

Трамп оприлюднив деталі своїх розмов зі світовими лідерами під час своєї першої закордонної поїздки після перемоги на президентських виборах у США. Зокрема, він сказав, про що йшлося під час тристоронньої зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським.

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Обраний президент США заявив, що Зеленський "хоче укласти мир".

"Він хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв – коли ви втрачаєте 700 000 людей, настав час. Це не закінчиться, допоки не буде миру", – зазначив Трамп.

Чи може Трамп вплинути на завершення війни в Україні – останні новини

Раніше повідомилося, що у Трампа є три основні варіанти плану закінчення війни в Україні. Усі три варіанти відкидають можливість вступу України в НАТО, що Зеленський називав ключовим.

Як повідомляв раніше Главред, у статті Foreign Policy розповіли, як перемогти на переговорах із РФ. Завдання України та її західних партнерів – знайти спосіб повернути ситуацію так, щоб вести переговори з позиції сили, пише Foreign Policy.

Також раніше повідомлялося, що Шольц зробив заяву після розмови з Трампом. Глава німецького уряду Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Після цього Шольц висловив упевненість у здатності "розробити спільну стратегію щодо ситуації в Україні".

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