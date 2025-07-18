"Вічна битва між світлом і темрявою": Пивоваров презентував трек з Усиком

Реванш між Олександром Усиком і Деніелем Дюбуа відбудеться вже завтра, 19 липня, в Лондоні.

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Пивоваров презентував трек із Усиком / колаж: Главред, фото: скріншот

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У центрі відеоісторії - три персонажі

Українці - незламний вольовий народ

Український співак Артем Пивоваров презентував відеороботу на новий трек "Fight for Life (feat. Usyk)", який записав разом із відомим боксером Олександром Усиком і DJ Ольгою Корольовою.

За день до бою Усика з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа артист показав кліп у вигляді відеогри.

відео дня

"Ця історія розповідає про вічну битву між світлом і темрявою. У центрі історії три персонажі: Усик - воїн-шукач, Королева - уособлення натхнення і гармонії, і Пивоваров, як джерело вищої енергії. На своєму шляху головний герой стикається з руйнівними силами, і саме це зараз переживає український народ. Ця робота ще раз нагадує про силу і стійкість, з якими українці витримують усі виклики в нелегкій боротьбі", - зазначили творці кліпу.

Сам Пивоваров також висловився про нову відеороботу так:

"Нам вдалося підготувати "Fight for Life" до легендарного бою непереможного чемпіона, який захищатиме свій пояс і вкотре покаже, що українці - незламний вольовий народ".

До речі, реванш між Олександром Усиком і Деніелем Дюбуа відбудеться вже завтра, 19 липня, в Лондоні на Вемблі. Боксери змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Пісня "Fight for Life" звучатиме на арені та в трансляціях.

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Хто такий Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

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