"Вічна битва між світлом і темрявою": Пивоваров презентував трек з Усиком

Коротко:
- У центрі відеоісторії - три персонажі
- Українці - незламний вольовий народ
Український співак Артем Пивоваров презентував відеороботу на новий трек "Fight for Life (feat. Usyk)", який записав разом із відомим боксером Олександром Усиком і DJ Ольгою Корольовою.
За день до бою Усика з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа артист показав кліп у вигляді відеогри.
"Ця історія розповідає про вічну битву між світлом і темрявою. У центрі історії три персонажі: Усик - воїн-шукач, Королева - уособлення натхнення і гармонії, і Пивоваров, як джерело вищої енергії. На своєму шляху головний герой стикається з руйнівними силами, і саме це зараз переживає український народ. Ця робота ще раз нагадує про силу і стійкість, з якими українці витримують усі виклики в нелегкій боротьбі", - зазначили творці кліпу.
Сам Пивоваров також висловився про нову відеороботу так:
"Нам вдалося підготувати "Fight for Life" до легендарного бою непереможного чемпіона, який захищатиме свій пояс і вкотре покаже, що українці - незламний вольовий народ".
До речі, реванш між Олександром Усиком і Деніелем Дюбуа відбудеться вже завтра, 19 липня, в Лондоні на Вемблі. Боксери змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Пісня "Fight for Life" звучатиме на арені та в трансляціях.
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Хто такий Артем Пивоваров?
Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.
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