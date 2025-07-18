Доходи Путіна від нафти: експерт назвав сценарій удару від союзника України

Не тільки Китай, Індія та Бразилія мають відмовитися від російської нафти, зазначив Тарас Загородній.

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Європі треба припинити купувати газ і нафту з Росії - Загородній / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

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Європа сама повинна відмовитися від нафти і газу з Росії

Україна здатна змусити Європу не купувати російську нафту

Європі слід повністю відмовитися від закупівель нафти і газу у країни-агресора Росії. Європейцямтреба самим вдаватися до рішучих кроків і запроваджувати санкції щодо Москви, а не вимагати таких рішень лише від президента США Дональда Трампа. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що російські газ і нафту купують не тільки Індія, Китай і Бразилія, а й Європа. І якщо економічні партнери Москви не хочуть припиняти закупівлі, свій крок потрібно зробити європейцям.

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"Американці ж не купують російську нафту і газ. Хто повинен припинити допомагати Росії фінансувати війну? Китай та Індія ж не хочуть", - каже експерт. Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. / Інфографіка: Главред

Також він додав, що Україна здатна припинити закупівлю європейцями російських енергоносіїв.

"(Для цього потрібно, - ред.) підривати танкери, бити по терміналах у Мурманську, які качають скраплений газ, зокрема, і до Європи - ось, як їх треба змушувати", - підкреслив Тарас Загородній.

Дивіться відео, в якому Загородній розкрив плани Трампа щодо Росії:

Санкції проти Росії - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, днями Трамп поставив РФ ультиматум: або угода про мир за 50 днів, або жорсткі санкції з боку Вашингтона. Причому американські санкції будуть впроваджені не лише проти Росії, а й щодо таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергоресурси.

У п'ятницю, 18 липня, Євросоюз погодив нові санкції проти Росії. Вісімнадцятий санкційний пакет включатиме обмеження проти енергетики, банківського сектору і встановить стелю ціни на нафту на рівні 47,6 дол. США. Також будуть обмеження і проти третіх країн, які допомагають країні-окупанту уникати санкцій.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив рішення ЄС щодо санкцій проти Росії.

"Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту - близько 46 доларів за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Уже знаємо, як тиснути", - наголосив Зеленський.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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