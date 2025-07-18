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Трамп запропонував Зеленському перейти в наступ - WP

Віталій Кірсанов
18 липня 2025, 15:58
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4 липня Трамп заявив Зеленському, що Україна не змінить перебігу війни, граючи в обороні.
Євролідери допомогли Зеленському вибачитися перед Трампом
Євролідери допомогли Зеленському вибачитися перед Трампом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ОПУ

Коротко:

  • Трамп сказав, що Путін постійно пропонував "нісенітниці" під час їхніх бесід
  • Євролідери допомогли Зеленському вибачитися перед Трампом

Поворотний момент стався в липні у відносинах президентів України і США - Володимира Зеленського та Дональда Трампа. У них почала складатися більш дружня комунікація. The Washington Post пише, що допомогли зусилля європейських лідерів, особливо президента Франції Еммануеля Макрона, недоговороздатність російського диктатора Володимира Путіна, а також те, що під час саміту НАТО Зеленський усе-таки одягнув костюм на зустріч із Трампом.

Газета пише, що європейські лідери і проукраїнськи налаштовані республіканці буквально консультували Зеленського і один одного про те, як розмовляти з Трампом.

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"Європейські лідери допомогли Зеленському підготувати формулювання для вибачень перед Трампом після публічної суперечки про костюм. Вони розробили пропозицію про припинення вогню, прийнятну для українців. А європейські лідери, які підтримують зв'язок із Трампом телефоном (він іноді телефонує несподівано), використовували спілкування з ним, щоб підкреслити, що Путін загрожує інтересам США. Особливу допомогу надав Макрон, використовуючи свої давні, хоча часом і непрості, відносини з Трампом, щоб донести ідею про те, що підтримка України допоможе Білому дому домогтися перемог. Обидва лідери спілкуються практично через день, зідзвонюючись безпосередньо для імпровізованих бесід про поточні проблеми", - йдеться в статті.

Крім того, публічно проявилося невдоволення Трампа Путіним. Трамп сказав, що Путін постійно пропонував "нісенітницю" під час їхніх бесід. Остання з них відбулася 3 липня, напередодні дзвінка Зеленському.

Джерела газети говорять про ентузіазм оточення Володимира Зеленського після їхніх телефонних переговорів 4 липня.

"Найкраща розмова за все життя", - так, за даними джерелом, її охарактеризував глава президентської адміністрації Андрій Єрмак, і Зеленський із ним погодився.

Один з українських чиновників сказав журналістам, що 4 липня Трамп заявив Зеленському, що Україна не змінить перебігу війни, граючи в обороні, і їй необхідно перейти в наступ. Як раніше писала газета Financial Times, коли Трамп запитав, чи може Україна бомбити Москву або Санкт-Петербург, Зеленський відповів: "Якщо у нас буде потрібна зброя, ми зможемо".

Пізніше сам Трамп і Білий дім спробували пом'якшити тон заяви. Трамп сказав, що Україні не постачатимуть зброю, яка діставатиме до Москви. А прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт сказала, що Трамп тільки хотів отримати інформацію, але не закликав до нанесення ударів.

Проте минуло менше двох тижнів після цієї розмови і Трамп зважився на продаж зброї Україні за європейські кошти. За даними видання, союзники Трампа стверджують, що він не відмовився від своєї головної мети: якомога швидше закінчити війну. Однак, він погодився на продаж зброї, оскільки "це дасть йому змогу триматися на відстані від підтримки України, зберігаючи при цьому достатній вплив, щоб чинити тиск на Москву на користь мирної угоди".

Політика Трампа щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп запевнив, що питання військової допомоги Україні буде вирішено, а також озвучив жорсткий сигнал на адресу Росії та її союзників. Політолог Тарас Загородній проаналізував, наскільки серйозно варто сприймати позицію Вашингтона і які кроки можуть бути ефективними.

14 липня, під час зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті, Трамп заявив про намір надати Україні нове озброєння, що стало суттєвим зсувом у його риториці щодо війни. Він також пригрозив Москві серйозними митними обмеженнями, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про припинення війни.

Тарас Загородній наголосив, що Кремль реагує лише на силу, тому союзникам України слід діяти рішуче - саме жорсткий тиск може зупинити агресію.

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Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

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