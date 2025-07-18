Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському і отримав термінове завдання

Про що сказав Зеленський:
- Денис Шмигаль вперше доповів президенту України на посаді глави Міноборони
- Глава Міноборони отримав доручення укласти контракти щодо дронів
- Також обговорювалась частота та ключові цілі далекобійних ударів по Україні
Новообраний міністр оборони Денис Шмигаль вперше доповів президенту України Володимиру Зеленському та вже отримав термінові завдання. Про це повідомив Зеленський у Telegram за підсумками наради.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі триває фактична перевірка домовленостей, які потребують прискореного укладення контрактів, зокрема щодо постачання дронів, особливо дронів-перехоплювачів.
"Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.
Також він разом із міністром оборони Денисом Шмигалем обговорив питання забезпечення далекобійних ударів — їхню частоту та ключові цілі. Зеленський подякував усім підрозділам за точність у виконанні завдань.
За словами президента, вже у понеділок міністр оборони представить детальний план дій міністерства із конкретними пріоритетами як на найближчі тижні, так і на перспективу шести місяців.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали 267 народних депутатів під час голосування у парламенті.
Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових рішень. Зокрема, Герман Сметанін був призначений очільником "Укроборонпрому", а саме Міністерство оборони відтепер відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості.
Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем’єр-міністра. Про своє рішення він повідомив у Telegram.
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Про джерело: Денис Шмигаль
Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).
У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.
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