Новий міністр оборони вперше доповів Зеленському і отримав термінове завдання

Зеленський доручив міністру оборони Шмигалю терміново укласти контракти на постачання дронів і підготувати план дій Міноборони на найближчі місяці.

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Яке термінове завдання отримав від Зеленського новий міністр оборони / Колаж Главред, фото: Денис Шмигаль/Telegram, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Денис Шмигаль вперше доповів президенту України на посаді глави Міноборони

Глава Міноборони отримав доручення укласти контракти щодо дронів

Також обговорювалась частота та ключові цілі далекобійних ударів по Україні

Новообраний міністр оборони Денис Шмигаль вперше доповів президенту України Володимиру Зеленському та вже отримав термінові завдання. Про це повідомив Зеленський у Telegram за підсумками наради.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі триває фактична перевірка домовленостей, які потребують прискореного укладення контрактів, зокрема щодо постачання дронів, особливо дронів-перехоплювачів.

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"Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

Також він разом із міністром оборони Денисом Шмигалем обговорив питання забезпечення далекобійних ударів — їхню частоту та ключові цілі. Зеленський подякував усім підрозділам за точність у виконанні завдань.

За словами президента, вже у понеділок міністр оборони представить детальний план дій міністерства із конкретними пріоритетами як на найближчі тижні, так і на перспективу шести місяців.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали 267 народних депутатів під час голосування у парламенті.

Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових рішень. Зокрема, Герман Сметанін був призначений очільником "Укроборонпрому", а саме Міністерство оборони відтепер відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості.

Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем’єр-міністра. Про своє рішення він повідомив у Telegram.

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Про джерело: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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