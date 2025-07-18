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В Україну вривається потужний шторм: синоптики назвали дату повернення спеки

Ангеліна Підвисоцька
18 липня 2025, 19:35оновлено 18 липня, 20:22
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У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 19 липня
  • Коли температура повітря опуститься до +13 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі з градом та шквалами

Погода в Україні 19 липня буде місцями штормовою із сильними грозами та шквалами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Небезпечна погода буде у Волинській, Рівненській, Житомирській, Харківській, східних, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Там будуть сильні дощі, грози, град та шквали - 15-20 м/с.

відео дня
В Україну вривається потужний шторм: синоптики назвали дату повернення спеки
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 19 липня грозові дощі будуть на заході та півночі. Найближчої ночі також опади очікуються у центрі та в східних областях. Температура повітря підвищиться до 20-35 градусів тепла, залежно від областей.

20 липня погода не зміниться, а вже з неділі температура повітря почне підвищуватись. У більшості областей у понеділок буде спека. Послаблення спеки очікується через тиждень, 26 липня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 19 липня

В Україні 19 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом у Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській, південних, східних та південно-східних областях. У цей день вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У багатьох областях очікуються шквали - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°, у південно-східній частині 17-22°; вдень у західних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 23-28°, на південному сході країни до 32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 19 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +24...+37 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+19 градусів.

В Україну вривається потужний шторм: синоптики назвали дату повернення спеки
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / фото: meteoprog

Погода 19 липня у Києві

У Києві 19 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 19-24°; у Києві вночі 15-17°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україну вривається потужний шторм: синоптики назвали дату повернення спеки
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.

Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.

Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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