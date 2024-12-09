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Падіння режиму Асада є поразкою Путіна - аналітики ISW

Анна Ярославська
9 грудня 2024, 07:16
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Ситуація в Сирії може ускладнити зусилля Путіна з формування його бачення багатополярного світу, де Росія відіграє ключову роль.
Путін, Сирія
Крах режиму Асада в Сирії є поразкою Москви / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Ключові тези:

  • Ситуація в Сирії занурила Кремль у кризу
  • Авторитет Путіна падає, він не зможе заручитися підтримкою для бажаного ним багатополярного світу

Падіння режиму диктатора Сирії Башара Асада є стратегічною політичною поразкою Кремля. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Росія втрутилася в сирійське питання у 2015 році, щоб захистити режим Асада після того, як у 2011 році почалися масові протести в рамках більш масштабного руху "Арабська весна".

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Як зазначають аналітики ISW, російський диктатор Володимир Путін давно розглядає "кольорові революції", що призвели до появи нових демократичних урядів у колишніх радянських республіках, як загрозу стабільності та безпеці власного режиму.

Путін також більш широко виступає проти демократичних рухів за зміщення авторитарних правителів, пов'язаних із Кремлем, по всьому світу. Він вважає, що ці рухи заважають його зусиллям зі створення його бачення багатополярного світу, в якому Росія та її ключові авторитетні союзники та партнери відіграють важливу роль.

У звіті наголошується, що нездатність або рішення Росії не зміцнювати режим Асада в умовах швидкого наступу сирійської опозиції по всій країні підірве авторитет Росії як надійного та ефективного партнера у сфері безпеки в усьому світі. Як результат, це негативно позначиться на здатності Путіна заручитися підтримкою для бажаного ним багатополярного світу.

"Швидкий крах режиму Асада в Сирії - режиму, який Кремль допомагав підтримувати з 2015 року - є стратегічною політичною поразкою Москви і кинув Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії", - йдеться у звіті.

Що відбувається в Сирії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Сирії впав правлячий режим Башара Асада, який підтримувала Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск.

Армія опору не чинила. Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку, його літак зник із радарів.

Російські державні агентства ТАСС і "РИА Новости" повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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