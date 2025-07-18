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У Києві чутно вибухи: на столицю летять "табуни" Шахедів

Ангеліна Підвисоцька
18 липня 2025, 22:41
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У столиці та поблизу міста працюють українські сили ППО.
У Києві чутно вибухи: на столицю летять 'табуни' Шахедів
Київ під атакою Шахедів / Колаж: Главред, фото: скріншот, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса, ua.depositphotos.com

РФ запустила з багатьох аеродромів велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед". Вони вже долетіли до Києва і атакують столицю. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Міста - Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Кременчук. У вашому напрямку ворожі БпЛА, перебувайте в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що "Шахеди" наближаються до Києва.

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"В столиці тривога, на місто прямують ворожі дрони. Залишайтесь в безпечних місцях, може бути гучно!" - написав він.

Згодом у Києві пролунали перші вибухи. Мер столиці Віталій Кличко наголосив на тому, що ударні дрони вже залетіли у місто.

"У Києві працюють сили ППО! Не залишайте укриттів!" - наголосив Кличко.

Наслідки атаки на Київ

Тимур Ткаченко зазначив, що у Дарницькому районі Києва частина безпілотника впала на дах житлового будинку.

"Попередньо без пожежі та постраждалих. Будь ласка, не ігноруйте тривогу, залишайтесь в укриттях!" - написав Ткаченко.

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