У Києві чутно вибухи: на столицю летять 'табуни' Шахедів

РФ запустила з багатьох аеродромів велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед". Вони вже долетіли до Києва і атакують столицю. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Міста - Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Кременчук. У вашому напрямку ворожі БпЛА, перебувайте в укриттях!" - йдеться у повідомленні.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що "Шахеди" наближаються до Києва.
"В столиці тривога, на місто прямують ворожі дрони. Залишайтесь в безпечних місцях, може бути гучно!" - написав він.
Згодом у Києві пролунали перші вибухи. Мер столиці Віталій Кличко наголосив на тому, що ударні дрони вже залетіли у місто.
"У Києві працюють сили ППО! Не залишайте укриттів!" - наголосив Кличко.
Наслідки атаки на Київ
Тимур Ткаченко зазначив, що у Дарницькому районі Києва частина безпілотника впала на дах житлового будинку.
"Попередньо без пожежі та постраждалих. Будь ласка, не ігноруйте тривогу, залишайтесь в укриттях!" - написав Ткаченко.
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