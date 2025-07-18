Зеленський і Трамп досягли важливої домовленості: у новому Кабміні розкрили подробиці

Україна і США домовились про інвестиції у виробництво дронів.

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Зеленський і Трамп досягли політичної домовленості / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Шо відомо:

Зеленський та Трамп досягли політичної домовленості

Мова йде про виробництво дронів

Шмигаль буде розробляти пропозицію із США

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп досягли політичної домовленості. Вон стосується інвестицій у виробництво та продажу українських дронів. Про це заявила новий прем'єр України Юлія Свириденко, повідомляє Суспільне.

У розробці пропозиції буде брати активну участь новий міністр оборони (колишній прем'єр-міністр) Денис Шмигаль.

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"Є політична домовленість. Йдеться про інвестиції в розширення виробництва в Україні. Зараз вже новий міністр оборони Шмигаль буде розробляти цю пропозицію з американською стороною. Далі вже буде технічна робота", — сказала Свириденко.

Хто така Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Передача Україні зброї - останні новини

Раніше стало відомо, що Франція, Італія і Чехія не братиме участь у новій ініціативі, згідно з якою країни НАТО купуватимуть американську зброю для України.

Напередодні командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що наразі ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва.

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву.

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Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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