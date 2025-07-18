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Зеленський і Трамп досягли важливої домовленості: у новому Кабміні розкрили подробиці

Ангеліна Підвисоцька
18 липня 2025, 21:13
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Україна і США домовились про інвестиції у виробництво дронів.
Зеленський і Трамп досягли важливої домовленості: у новому Кабміні розкрили подробиці
Зеленський і Трамп досягли політичної домовленості / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Шо відомо:

  • Зеленський та Трамп досягли політичної домовленості
  • Мова йде про виробництво дронів
  • Шмигаль буде розробляти пропозицію із США

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп досягли політичної домовленості. Вон стосується інвестицій у виробництво та продажу українських дронів. Про це заявила новий прем'єр України Юлія Свириденко, повідомляє Суспільне.

У розробці пропозиції буде брати активну участь новий міністр оборони (колишній прем'єр-міністр) Денис Шмигаль.

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"Є політична домовленість. Йдеться про інвестиції в розширення виробництва в Україні. Зараз вже новий міністр оборони Шмигаль буде розробляти цю пропозицію з американською стороною. Далі вже буде технічна робота", — сказала Свириденко.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Хто така Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Передача Україні зброї - останні новини

Раніше стало відомо, що Франція, Італія і Чехія не братиме участь у новій ініціативі, згідно з якою країни НАТО купуватимуть американську зброю для України.

Напередодні командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що наразі ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва.

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву.

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Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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