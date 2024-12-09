Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

Альона Вороніна
9 грудня 2024, 10:30
657
Російські війська після двотижневої перерви знову почали використовувати бронетранспортери та бронемашини і проводять посилені атаки.
Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію
Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя/ колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Коротко:

  • Російські військові активізувалася на Курщині
  • Після двотижневої перерви армія РФ знову використовує БТРи і бронемашини

Російські військові недавно просунулися вперед на головному українському виступі в Курській області на тлі боїв у цьому районі. Армія країни-агресорки Росії знову почала використовувати бронетранспортери та бронемашини, проводячи посилені атаки.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW). Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, які були опубліковані 8 грудня.

відео дня

Згідно з цими даними, армія РФ просунулася на південну околицю Новоіванівки, що розташована на південний схід від Коренева. В ISW звернули увагу, що російські пропагандисти стверджували, що військові РФ відбили Плехова (на південний схід від Суджі), просунулися до Курилівки і Гуєва (на південь від Суджі), а також у районі Нижнього Клину (на південний схід від Кореневого).

Також аналітики зазначили, що російські джерела писали про проходження лінії фронту на цей час вздовж річки Псел (на захід від Плехова). Проте в ISW додали, що вони не виявили підтвердження цих заяв.

Зазначається, що у минулі два дні бої відбувалися на південний схід від Коренева в районі Новоіванівки, на південний на схід Суджі біля Плехова й на південь від міста – в районі Гуєва.

Представник української бригади, що діє на Курщині, 8 грудня повідомляв про те, що після відносного затишшя російські військові активізували свої наступальні операції в регіоні. Він зазначив, що основною силою, яка проводить атаки, є добре навчені й оснащені підрозділи російської 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот).

Також зазначаються, що російські військові знову використовують бронетранспортери й бойові броньовані після того, як упродовж минулих двох-трьох тижнів (приблизно з 17 по 24 листопада) не застосовували важку техніку.

В ISW також зазначили, що поблизу Дар'їна діють оператори безпілотників російської 83-ї повітряно-десантної бригади.

Ситуація в Курській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ влаштували хитру засідку на Курщині – погромили техніку, взяли ворога в полон. В результаті російське командування було змушене перекинути на відновлені українські позиції 20 військових і три БТРи.

Також раніше повідомлялося, що росіяни активізувалися в Курській області – в ЗСУ заявили про просування ворога. На Курщині українські пілоти дуже ефективно працюють та знищують ворога.

Як раніше зазначав Главред, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини. Російське військово-політичне командування прив'язує свої плани до дати інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа, вказує експерт.

Читайте також:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Курська область Операція в Курській області
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

10:31Україна
Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

10:30Світ
"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

08:33Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня: Козерогам - сюрприз, Овнам - важлива бесіда

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня: Козерогам - сюрприз, Овнам - важлива бесіда

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

Останні новини

10:31

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

10:30

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Драконам - нерви, Коням - тривога

10:30

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

10:24

"Дарувала відчуття безпеки": скорботний Чак Норріс повідомив про горе в родині

09:57

Зрадницю Ані Лорак застукали з російським співаком-путіністом - деталі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:52

Як швидко і надовго позбутися неприємного запаху зі зливу раковини

09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 грудня (оновлюється)

09:44

"Є дві основні складові": експерт назвав справжні цілі візиту Єрмака до СШАВідео

09:35

У центрі Донецька підірвали начальника Оленівської колонії - ЗМІВідео

Реклама
09:21

$200 млрд і 700 тисяч осіб: у Пентагоні назвали втрати РФ на війні в Україні

09:09

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

08:33

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

08:31

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

08:26

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області - Deep State

08:10

Сирійська катастрофа КремляПогляд

07:48

"Уві сні я бачу": Ольга Сумська висловилася про скандал зі своєю сестрою

07:37

Чим відрізняються 2 зображення дня народження: лише геній знайде відмінності за 18 секунд

07:16

Падіння режиму Асада є поразкою Путіна - аналітики ISW

06:10

Росія проявляє терор цивільного населення УкраїниПогляд

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

04:27

Чому під час зльоту та посадки потрібно піднімати шторки: моторошна відповідь стюардеси

03:44

Гороскоп на завтра 10 грудня: Овнам - благословенний день, Рибам - великий прибуток

02:30

Загроза оточення Торецька: у ЗСУ зробили важливу заяву

02:00

Міша Крупін зізнався, чому досі не служить в ЗСУ

01:30

Наталія Могилевська розповіла, з чого почалися її стосунки з третім чоловіком

00:30

"Пологи пройшли легко і красиво": Астаф'єва прокоментувала чутки про вагітність

08 грудня, неділя
23:22

Трамп зробив гучну заяву після чуток щодо таємних переговорів з Путіним

22:46

США вдарили по цілях ІДІЛ в Сирії на тлі краху режиму Асада: заява Байдена

22:06

Соломія Вітвіцька розповіла про героїзм коханого на фронтіВідео

22:03

Борт злетів із бази РФ: ЗМІ розкрили деталі втечі Асада із Сирії

21:29

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

20:52

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

20:18

Колишня дружина Андрія Пятова засвітилася в компанії футболіста

19:57

"Першими втекли "шишки": в ГУР розкрили, як РФ врятувала Асада та генералів РФ

19:40

Переговори Трампа з Путіним: експерт розкрив імовірний сценарійВідео

19:30

Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

19:24

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

19:10

Що втратила Росія разом із падінням режиму Асада у Сирії?Погляд

18:58

РФ накопичила ракети для нового обстрілу України: у ЦПД попередили про небезпеку

Реклама
18:56

Трамп натякнув на вихід США з НАТО і висунув несподівану умову

18:15

Світло будуть вимикати значно менше: графіки відключень на 9 грудня

17:57

Подалі від ракет ATACMS: РФ перекинула Су-34 на авіабазу Енгельс-2

17:42

"Найдурніша річ, яку я бачив": Трамп допустив скорочення допомоги Україні

17:37

"Ситуація місцями критична": РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини

16:48

"Дурість Путіна": у Зеленського жорстко оцінили падіння режиму Асада

16:40

"Так завжди буде з диктаторами": в Україні вперше відреагували на крах режиму АсадаВідео

16:36

"Стан - стабільно важкий": син Лесика розповів про самопочуття музиканта

16:04

Експерти закликали кидати в унітаз зубчик часнику: для чого це потрібно

15:53

Спецпідрозділ ГУР потужно вдарив по позиціях РФ: названо втрати ворогаВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти