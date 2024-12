Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

Російські війська після двотижневої перерви знову почали використовувати бронетранспортери та бронемашини і проводять посилені атаки.

Російські військові недавно просунулися вперед на головному українському виступі в Курській області на тлі боїв у цьому районі. Армія країни-агресорки Росії знову почала використовувати бронетранспортери та бронемашини, проводячи посилені атаки.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW). Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, які були опубліковані 8 грудня.

Згідно з цими даними, армія РФ просунулася на південну околицю Новоіванівки, що розташована на південний схід від Коренева. В ISW звернули увагу, що російські пропагандисти стверджували, що військові РФ відбили Плехова (на південний схід від Суджі), просунулися до Курилівки і Гуєва (на південь від Суджі), а також у районі Нижнього Клину (на південний схід від Кореневого).

Також аналітики зазначили, що російські джерела писали про проходження лінії фронту на цей час вздовж річки Псел (на захід від Плехова). Проте в ISW додали, що вони не виявили підтвердження цих заяв.

Зазначається, що у минулі два дні бої відбувалися на південний схід від Коренева в районі Новоіванівки, на південний на схід Суджі біля Плехова й на південь від міста – в районі Гуєва.

Представник української бригади, що діє на Курщині, 8 грудня повідомляв про те, що після відносного затишшя російські військові активізували свої наступальні операції в регіоні. Він зазначив, що основною силою, яка проводить атаки, є добре навчені й оснащені підрозділи російської 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот).

Також зазначаються, що російські військові знову використовують бронетранспортери й бойові броньовані після того, як упродовж минулих двох-трьох тижнів (приблизно з 17 по 24 листопада) не застосовували важку техніку.

В ISW також зазначили, що поблизу Дар'їна діють оператори безпілотників російської 83-ї повітряно-десантної бригади.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ влаштували хитру засідку на Курщині – погромили техніку, взяли ворога в полон. В результаті російське командування було змушене перекинути на відновлені українські позиції 20 військових і три БТРи.

Також раніше повідомлялося, що росіяни активізувалися в Курській області – в ЗСУ заявили про просування ворога. На Курщині українські пілоти дуже ефективно працюють та знищують ворога.

Як раніше зазначав Главред, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини. Російське військово-політичне командування прив'язує свої плани до дати інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа, вказує експерт.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

