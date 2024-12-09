500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ

РФ цієї осені випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року.

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Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ/ коллаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Коротко:

Зеленський повідомив, що РФ за тиждень запустила 500 КАбів і понад 400 дронів

У WSJ пишуть, що цієї осені РФ вчетверо потужніше била по Україні, ніж восени 2023 року

Країна-агресорка Росія минулого тижня запустила по Україні майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів і майже 20 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що для потужнішої відсічі російським окупантам наша держава потребує допомоги міжнародних партнерів, адже такий щоденний терор, який здійснює РФ проти України, не може залишатися проблемою одного народу.

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"Наші міста й громади перебувають під постійними атаками терористів. Кожного дня захисники нашого неба дають відсіч російському терору. Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. Цей щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру", – наголосив Зеленський.

Удари РФ по Україні/ скрін

Дивіться відео з наслідками ударів РФ по Україні минулого тижня:

РФ цієї осені вчетверо потужніше била по Україні, ніж восени 2023 року

У той же час у статті The Wall Street Journal зазначається, що восени цього року російські атаки дронами і ракетами по Україні значно почастішали. У виданні розповіли, що упродовж осені 2024 року РФ випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року.

Причиною збільшення цілкості цілей, які цієї осені запускала Росія по Україні, є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї, зазначили у виданні.

Згідно з аналізом даних Повітряних сил України, упродовж вересня, жовтня і листопада цього року російські окупанти випустили понад 6 000 вибухонебезпечних дронів і ракет. Така кількість є втричі більшою у порівнянні з попереднім кварталом і понад вчетверо більшою за показники осені 2023 року.

У WSJ пишуть, що Росія використовує дрони "Шахед" у небаченій кількості, і такі дронові атаки доповнює балістичними ракетами, які важче перехопити. Також російські загарбники застосовують багато дешевих дронів-приманок, щоб таким чином виснажити українську ППО. Крім цього, окупанти застосовують термобаричні боєголовки та радари, які ухиляються від виявлення.

Для протидії загрозам Україна активно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), але українські військові визнають, що їм бракує сучасних систем ППО, здатних впоратися з новими викликами.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 6 грудня РФ влупила балістикою по Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок удару була пошкоджена адміністративна будівля. Внаслідок удару загинули троє людей – вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло третьої жертви. 17 людей постраждали, з них одна дитина.

Також ввечері 6 грудня Росія атакувала Запоріжжя – горіло СТО, було багато загиблих та поранених. Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю, внаслідок чого спалахнуло СТО. Загинули 10 людей, восьмеро з них перебували в автомобілях. Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей – чотиримісячне немовля та діти 4 та 11 років.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку у вечір Святого Миколая. Слова Росії не мають ваги, проте її бомби й ракети говорять красномовніше за будь-які заяви, сказав президент України.

Також повідомлялося, що РФ накопичила ракети для нового обстрілу України – у ЦПД попередили про небезпеку. Ворог накопичив величезний арсенал для нових атак, ресурс підготовлений на аеродромах стратегічної авіації, наголосив Андрій Коваленко.

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Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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