Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ

Альона Вороніна
9 грудня 2024, 11:55
98
РФ цієї осені випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року.
Зеленский, удар по Сумах
Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ/ коллаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Коротко:

  • Зеленський повідомив, що РФ за тиждень запустила 500 КАбів і понад 400 дронів
  • У WSJ пишуть, що цієї осені РФ вчетверо потужніше била по Україні, ніж восени 2023 року

Країна-агресорка Росія минулого тижня запустила по Україні майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів і майже 20 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що для потужнішої відсічі російським окупантам наша держава потребує допомоги міжнародних партнерів, адже такий щоденний терор, який здійснює РФ проти України, не може залишатися проблемою одного народу.

відео дня

"Наші міста й громади перебувають під постійними атаками терористів. Кожного дня захисники нашого неба дають відсіч російському терору. Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. Цей щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру", – наголосив Зеленський.

Удары РФ по Украине
Удари РФ по Україні/ скрін

Дивіться відео з наслідками ударів РФ по Україні минулого тижня:

РФ цієї осені вчетверо потужніше била по Україні, ніж восени 2023 року

У той же час у статті The Wall Street Journal зазначається, що восени цього року російські атаки дронами і ракетами по Україні значно почастішали. У виданні розповіли, що упродовж осені 2024 року РФ випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року.

Причиною збільшення цілкості цілей, які цієї осені запускала Росія по Україні, є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї, зазначили у виданні.

Згідно з аналізом даних Повітряних сил України, упродовж вересня, жовтня і листопада цього року російські окупанти випустили понад 6 000 вибухонебезпечних дронів і ракет. Така кількість є втричі більшою у порівнянні з попереднім кварталом і понад вчетверо більшою за показники осені 2023 року.

У WSJ пишуть, що Росія використовує дрони "Шахед" у небаченій кількості, і такі дронові атаки доповнює балістичними ракетами, які важче перехопити. Також російські загарбники застосовують багато дешевих дронів-приманок, щоб таким чином виснажити українську ППО. Крім цього, окупанти застосовують термобаричні боєголовки та радари, які ухиляються від виявлення.

Для протидії загрозам Україна активно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), але українські військові визнають, що їм бракує сучасних систем ППО, здатних впоратися з новими викликами.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 6 грудня РФ влупила балістикою по Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок удару була пошкоджена адміністративна будівля. Внаслідок удару загинули троє людей – вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло третьої жертви. 17 людей постраждали, з них одна дитина.

Також ввечері 6 грудня Росія атакувала Запоріжжя – горіло СТО, було багато загиблих та поранених. Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю, внаслідок чого спалахнуло СТО. Загинули 10 людей, восьмеро з них перебували в автомобілях. Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей – чотиримісячне немовля та діти 4 та 11 років.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку у вечір Святого Миколая. Слова Росії не мають ваги, проте її бомби й ракети говорять красномовніше за будь-які заяви, сказав президент України.

Також повідомлялося, що РФ накопичила ракети для нового обстрілу України – у ЦПД попередили про небезпеку. Ворог накопичив величезний арсенал для нових атак, ресурс підготовлений на аеродромах стратегічної авіації, наголосив Андрій Коваленко.

Читайте також:

Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський беспилотники дрони ракетний удар
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

12:30Україна
500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ

500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ

11:55Україна
Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

11:39Україна
Реклама

Популярне

Більше
Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

Останні новини

12:52

До Києва приїхали конкурент Шольца на виборах і прем'єр Естонії: про що говоритимуть із Зеленським

12:51

"Путін має думати, що  настав час укласти мир, тому що він програв": Трамп зробив заяву

12:50

5 найщасливіших знаків зодіаку у 2025 році

12:49

Що приготувати на Святвечір: абсолютно новий рецепт вінігрету - смакотаВідео

12:40

У 2025 році вимоги до виходу на пенсію стануть жорсткішими: ПФУ назвав нові правила

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:30

Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

11:55

500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФВідео

11:46

"Звалили всі": росіяни накинулися на Крістіну Орбакайте - що сталося

11:39

Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

Реклама
11:24

Картопля звариться у 2 рази швидше: що додати в каструлю

11:15

ТЦК можуть мобілізовувати українців і без поліцейських - глава МВС

11:00

Графіки відключень світла змінили: у Києві та трьох областях світла буде менше

10:31

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУВідео

10:30

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Драконам - нерви, Коням - тривога

10:30

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

10:24

"Дарувала відчуття безпеки": скорботний Чак Норріс повідомив про горе в родині

09:57

Зрадницю Ані Лорак застукали з російським співаком-путіністом - деталі

09:52

Як швидко і надовго позбутися неприємного запаху зі зливу раковини

09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 грудня (оновлюється)

09:44

"Є дві основні складові": експерт назвав справжні цілі візиту Єрмака до СШАВідео

Реклама
09:35

У центрі Донецька підірвали начальника Оленівської колонії: він померВідео

09:21

$200 млрд і 700 тисяч осіб: у Пентагоні назвали втрати РФ на війні в Україні

09:09

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

08:33

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

08:31

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

08:26

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області - Deep State

08:10

Сирійська катастрофа КремляПогляд

07:48

"Уві сні я бачу": Ольга Сумська висловилася про скандал зі своєю сестрою

07:37

Чим відрізняються 2 зображення дня народження: лише геній знайде відмінності за 18 секунд

07:16

Падіння режиму Асада є поразкою Путіна - аналітики ISW

06:10

Росія проявляє терор цивільного населення УкраїниПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

04:27

Чому під час зльоту та посадки потрібно піднімати шторки: моторошна відповідь стюардеси

03:44

Гороскоп на завтра 10 грудня: Овнам - благословенний день, Рибам - великий прибуток

02:30

Загроза оточення Торецька: у ЗСУ зробили важливу заяву

02:00

Міша Крупін зізнався, чому досі не служить в ЗСУ

01:30

Наталія Могилевська розповіла, з чого почалися її стосунки з третім чоловіком

00:30

"Пологи пройшли легко і красиво": Астаф'єва прокоментувала чутки про вагітність

08 грудня, неділя
23:22

Трамп зробив гучну заяву після чуток щодо таємних переговорів з Путіним

Реклама
22:46

США вдарили по цілях ІДІЛ в Сирії на тлі краху режиму Асада: заява Байдена

22:06

Соломія Вітвіцька розповіла про героїзм коханого на фронтіВідео

22:03

Борт злетів із бази РФ: ЗМІ розкрили деталі втечі Асада із Сирії

21:29

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

20:52

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

20:18

Колишня дружина Андрія Пятова засвітилася в компанії футболіста

19:57

"Першими втекли "шишки": в ГУР розкрили, як РФ врятувала Асада та генералів РФ

19:40

Переговори Трампа з Путіним: експерт розкрив імовірний сценарійВідео

19:30

Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

19:24

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

Новий рік 2025
У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти